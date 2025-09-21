Ahol egykor ezrek dolgoztak: így nézett ki a lábatlani cementgyár fénykorában + fotók

Volt idő, amikor Lábatlan neve egyet jelentett a dübörgő gyáróriással. A lábatlani cementgyár az ötvenes években nemcsak munkahelyet adott több száz embernek, hanem meghatározta a város mindennapjait is. Fénykorában a modern ipar jelképének számított, Európa-szerte elismerték a technológiáját. Ma viszont már csak archív fotók és omladozó falak mesélnek arról, hogyan formálta évtizedeken át egy egész közösség életét.

Lábatlani cementgyár - A fejlődés szimbóluma évtizedekkel ezelőtt

Forrás: Fortepan/Lábatlan Polgármesteri Hivatal

Lábatlani cementgyár: a fénykor dübörgése

A gyár felépítése maga volt a korszak ipari szenzációja. Óriási kemencék, füstölgő kémények és több száz munkás lüktető élete tette Lábatlant a beton fővárosává. Ünneplő tömeg fogadta, amikor a hatalmas forgókemence elindult - a helyiek számára nemcsak munkahely, hanem büszkeség is volt. Egy korabeli visszaemlékezés szerint a gyár a kor egyik legmodernebb üzemének számított.

Amikor a csoda összeomlik

A Duna-parti gyárépületek idővel megfáradtak, a falak megrepedeztek, a csarnokok elcsendesedtek. 2015-ben megkezdődött a bontás: a markolók sorra döntötték le a kéményeket és az épületeket, így a város egykori jelképe végleg eltűnt a térképről.. A kemma.hu korábbi fotósorozata is megmutatta, hogyan pusztították el az egykori ipari központot.

Érdekesség Az ’50-es években a lábatlani cementgyár igazi ipari büszkeségnek számított: a hatalmas, százméteres forgókemence beindítása országos hírként járta be az országot. A dolgozók szinte éjjel-nappal termeltek, miközben a falu lakói jól tudták, hogy „a gyár füstje hozza a kenyeret”. Kevesen tudják azonban, hogy az üzem nemcsak termelési központ volt, hanem a helyiek mindennapjait is alapvetően meghatározta. A közelben épült szolgálati lakásokban több száz család talált otthonra, így szinte egy külön kis „város a városban” jött létre. A gyerekek a gyár árnyékában játszottak, miközben a háttérben folyamatosan dübörögtek a gépek - számukra ez jelentette a megszokott hétköznapi zajt.

Emlékek, amelyek tovább élnek

A közösség és a helytörténet-kedvelők máig őrzik a gyár legendáját. Fotók, visszaemlékezések és kiállítások mesélnek arról a korról, amikor a beton szaga és a gépek zaja határozta meg a mindennapokat. A Fortepan archívuma és helyi kezdeményezések segítenek megmutatni, milyen volt, amikor a gyár még élt. A lábatlani cementgyár története nem csupán ipartörténeti fejezet, hanem drámai tanmese is. Egykor modernitást és jövőt ígért, ma már omladozó romjaiban figyelmeztet arra, hogy semmi sem tart örökké.

Galériánk bemutatja, hogyan él tovább a gyár emléke archív felvételeken.