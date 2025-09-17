szeptember 17., szerda

Kvíz!

1 órája

Tudja hol vannak a legszebb magyarországi kilátók? Tesztelje magát kvízünkkel!

Címkék#panoráma#város#kvíz#kilátó#magyar

A magyarországi kilátók minden évszakban különleges élményt kínálnak: hegyeink csúcsairól, tavaink partjáról és városaink fölé magasodó tornyokból egyaránt lenyűgöző panoráma tárul elénk. De vajon mennyire ismered őket? Most egy játékos kvízben derítheted ki, mennyire vagy jártas a hazai kilátók világában. A magyarországi kilátók felfedezése nemcsak kirándulás, hanem igazi élmény, amely közelebb visz a természethez és a történelemhez is.

Varga Panna

A magyarországi kilátók sokszínűsége páratlan: vannak köztük történelmi várromokra épült kilátópontok, modern kilátótornyok, sőt olyan építmények is, amelyekből tavakra, városokra vagy erdőrengetegre nyílik kilátás. Ezek a helyszínek nemcsak a természetkedvelők kedvencei, hanem az ország ikonikus turisztikai célpontjai is, amelyek minden évszakban különleges élményt kínálnak.

Magyarországi kilátók
 Magyarországi kilátók: Salgó vára
Forrás:  beküldött

Egy-egy kirándulás során nemcsak a friss levegő és a mozgás örömét élvezhetjük, hanem felfedezhetjük hazánk sokszínű tájait, a történelmi emlékeket és a modern kilátóépületek izgalmas világát is. Vannak közülük olyanok, ahonnan tóparti panoráma nyílik, mások erdőkkel ölelt hegycsúcsokon állnak, és akadnak olyan magaslatok is, amelyek a városi látképet mutatják meg.

Most egy játékos kvízben teheted próbára, mennyire ismered ezeket a híres helyeket. Vajon kitalálod, melyik kilátó pontosan hol található?

1.
1. kérdés Hol található a Prédikálószék?
2.
2. kérdés Hol található a híres Gömbkilátó?
3.
3. kérdés Melyik hegy tetején magasodik a Galya-kilátó?
4.
4. kérdés Melyik városban található a Zsófia-kilátó?
5.
5. kérdés Melyik a legismertebb kilátó a János-hegyen?
6.
6. kérdés Hol található a Zengő-kilátó?
7.
7. kérdés Hol található a Dobogókő kilátópont?
8.
8. kérdés Hol található a Pécsi tévétorony?
9.
9. kérdés Hol található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékestető?
10.
10. kérdés Hol található a Salgó vára kilátópont?

Pontozási rendszer: Magyarországi kilátók

  • 0–3 pont:
    Kezdő kilátó-felfedező - Úgy tűnik, még sok csodát tartogat számodra Magyarország. Itt az idő hátizsákot ragadni és elindulni a hegyekbe!
  • 4–6 pont:
    Lelkes kiránduló - Szép alapokat szereztél, több híres helyszínt már jól ismersz, de még akad néhány kilátó, amit felfedezhetnél.
  • 7–8 pont:
    Tapasztalt túrázó - Otthonosan mozogsz a hazai kilátók világában, a legtöbb helyet már felismered. Néhány apróság hiányzik csak a teljes tudáshoz.
  • 9–10 pont:
    Kilátó-mester - Igazi szakértő vagy! Szinte minden magaslatot ismersz, és biztosan nem egyszer jártál már az ország legszebb panorámáit nyújtó helyeken.
