Kvíz
1 órája
Eddig azt hitted, ismered a körülötted élő állatvilágot? Lássuk, mennyire vagy felkészült!
Legyünk bármekkora tudás birtokosai, a természet valahogy mindig meg tud lepni minket. Az alábbi kvíz érdekességei között is biztosan lesz olyan, amiről még talán te sem hallottál!
A világ tele van rendkívüli állatokkal, amelyek különleges képességeikkel, szokatlan viselkedésükkel vagy meglepő tulajdonságaikkal hívják fel magukra a figyelmet. Ebben a kvízben lehetőséged nyílik arra, hogy próbára tedd az ismereteidet, és felfedezd a természet legérdekesebb teremtményeit. Minden kérdés újabb esély arra, hogy elmélyítsd tudásodat a hazánk élővilágáról, és megismerd a különböző fajok egyedi tulajdonságát.
Lássuk a kvízt!
1.
1.: Hány őshonos teknősfaj él Magyarországon?
2.
2.: Mi a szajkó népies neve?
3.
3.: Melyik a legnagyobb magyarországi lepkefaj?
4.
4.: Hol él az árvaszúnyog lárvája?
5.
5.: Hogy mondjuk helyesen?
6.
6.: Az alábbi hazai siklófajok közül melyik védett?
7.
7.: Melyik az idegenhonos halfaj?
8.
8.: Mi a zöld gyík fő tápláléka?
9.
9.: Milyen madár szerepel a Körös-Maros Nemzeti Park logóján?
10.
10.: Melyik nem védett?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre