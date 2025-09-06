szeptember 6., szombat

Eddig azt hitted, ismered a körülötted élő állatvilágot? Lássuk, mennyire vagy felkészült!

Legyünk bármekkora tudás birtokosai, a természet valahogy mindig meg tud lepni minket. Az alábbi kvíz érdekességei között is biztosan lesz olyan, amiről még talán te sem hallottál!

Petrovics Milán

A világ tele van rendkívüli állatokkal, amelyek különleges képességeikkel, szokatlan viselkedésükkel vagy meglepő tulajdonságaikkal hívják fel magukra a figyelmet. Ebben a kvízben lehetőséged nyílik arra, hogy próbára tedd az ismereteidet, és felfedezd a természet legérdekesebb teremtményeit. Minden kérdés újabb esély arra, hogy elmélyítsd tudásodat a hazánk élővilágáról, és megismerd a különböző fajok egyedi tulajdonságát.

kvíz
Neked menni fog a kvíz? 
Nagy rókalepke / Fotó: Petrovics Milán

Lássuk a kvízt!

1.
1.: Hány őshonos teknősfaj él Magyarországon? 
2.
2.: Mi a szajkó népies neve? 
3.
3.: Melyik a legnagyobb magyarországi lepkefaj? 
4.
4.: Hol él az árvaszúnyog lárvája?
5.
5.: Hogy mondjuk helyesen? 
6.
6.: Az alábbi hazai siklófajok közül melyik védett? 
7.
7.: Melyik az idegenhonos halfaj?
8.
8.: Mi a zöld gyík fő tápláléka? 
9.
9.: Milyen madár szerepel a Körös-Maros Nemzeti Park logóján?
10.
10.: Melyik nem védett?

 

 

