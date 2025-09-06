Eddig azt hitted, ismered a körülötted élő állatvilágot? Lássuk, mennyire vagy felkészült!

1. 1.: Hány őshonos teknősfaj él Magyarországon? a) 2 Helyes válasz Rossz válasz b) 1 Helyes válasz Rossz válasz c) 4 Helyes válasz Rossz válasz d) 8 Helyes válasz Rossz válasz

2. 2.: Mi a szajkó népies neve? a) Bölömbika Helyes válasz Rossz válasz b) Kékmadár Helyes válasz Rossz válasz c) Tengelic Helyes válasz Rossz válasz d) Mátyásmadár Helyes válasz Rossz válasz

3. 3.: Melyik a legnagyobb magyarországi lepkefaj? a) Nagy pávaszem Helyes válasz Rossz válasz b) Nappali pávaszem Helyes válasz Rossz válasz c) Nagy színjátszólepke Helyes válasz Rossz válasz d) Nagy rókalepke Helyes válasz Rossz válasz

4. 4.: Hol él az árvaszúnyog lárvája? a) Talajban Helyes válasz Rossz válasz b) Vízben Helyes válasz Rossz válasz c) Leveleken Helyes válasz Rossz válasz d) Nincs lárvaállapota Helyes válasz Rossz válasz

5. 5.: Hogy mondjuk helyesen? a) Szarvasbak Helyes válasz Rossz válasz b) Szarvasbika Helyes válasz Rossz válasz c) Szarvashím Helyes válasz Rossz válasz d) Szarvaskos Helyes válasz Rossz válasz

6. 6.: Az alábbi hazai siklófajok közül melyik védett? a) Vízisikló Helyes válasz Rossz válasz b) Kockás sikló Helyes válasz Rossz válasz c) Rézsikló Helyes válasz Rossz válasz d) Mindegyik Helyes válasz Rossz válasz

7. 7.: Melyik az idegenhonos halfaj? a) Balin Helyes válasz Rossz válasz b) Lesőharcsa Helyes válasz Rossz válasz c) Busa Helyes válasz Rossz válasz d) Kecsege Helyes válasz Rossz válasz

8. 8.: Mi a zöld gyík fő tápláléka? a) Rovarok Helyes válasz Rossz válasz b) Növényi hajtások Helyes válasz Rossz válasz c) Más gyíkok Helyes válasz Rossz válasz d) Virágok Helyes válasz Rossz válasz

9. 9.: Milyen madár szerepel a Körös-Maros Nemzeti Park logóján? a) Siketfajd Helyes válasz Rossz válasz b) Túzok Helyes válasz Rossz válasz c) Holló Helyes válasz Rossz válasz d) Szürkegém Helyes válasz Rossz válasz