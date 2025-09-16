szeptember 16., kedd

1 órája

Kvíz: Felismered az állatok lábnyomait?

Címkék#Mancs#kutya#kvíz#mókus

Te felismernéd, hogy melyik állat hagyta a lábnyomot az erdőben? Kvízünkben most letesztelheted, mennyire vagy ügyes nyomolvasó! Tíz kérdésben mutatjuk be a Magyarországon élő állatok mancsait, patáit és nyomait – neked csak ki kell találni, melyik állathoz tartozik.

Varga Panna

Ha szeretsz kirándulni, túrázni vagy egyszerűen csak érdekel a természet, biztosan találkoztál már furcsa lábnyomokkal az ösvényeken, mezőkön vagy éppen a hóban. Magyarország gazdag élővilága számtalan állatnak ad otthont – a rókától kezdve a mókuson át egészen a gímszarvasig. Most kiderítheted, mennyire ismered fel őket pusztán a mancsaik vagy patáik alapján. Töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyire vagy igazi „nyomkereső”!

Kvíz
Kvíz: Kié ez a lábnyom?
Forrás: https://kutyabarathelyek.hu/
1.
1. kérdés: Melyik állat apró, puha mancsán behúzható karmok vannak?
2.
2. kérdés: Melyik állat nyoma hasonlít a kutyáéra, de keskenyebb és hosszabb?
3.
3. kérdés: Melyik állat patanyoma karcsú és két ujjból áll, kisebb méretben?
4.
4. kérdés: Melyik állat patanyoma a legnagyobb a magyar erdőkben?
5.
5. kérdés: Melyik állat széles patanyomát gyakran kísérik a „körmök” nyomai is?
6.
6. kérdés: Melyik állat hátsó lábnyomai sokkal hosszabbak, így gyakran párosával, ugrásszerűen látszanak?
7.
7. kérdés: Melyik állat erős mancsnyomaiban hosszú karmok mélyedései is láthatók?
8.
8. kérdés: Melyik állat apró nyomai mutatják a hosszúkás ujjakat, amikkel fákon kapaszkodik?
9.
9. kérdés: Melyik állat apró, kerekded mancsnyoma hasonlít egy miniatűr kézre?
10.
10. kérdés: Melyik állat mancsa tompább karmokkal rendelkezik, és általában nagyobb, mint a macskáé?

Pontozási rendszer: Kvíz a mancsokról

  • 0–3 jó válasz: Még csak most indultál el a nyomok világában – de ne csüggedj, gyakorlat teszi a mestert!
  • 4–6 jó válasz: Már felismered a gyakori nyomokat, de van még mit tanulni. Jó úton jársz!
  • 7–8 jó válasz: Igazi erdőjáró vagy! A legtöbb állat nyomát könnyedén felismered.
  • 9–10 jó válasz: Gratulálunk! Te egy valódi nyomolvasó vagy, aki akár egy erdei detektívként is megállná a helyét. 🏆

 

