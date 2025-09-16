1 órája
Kvíz: Felismered az állatok lábnyomait?
Te felismernéd, hogy melyik állat hagyta a lábnyomot az erdőben? Kvízünkben most letesztelheted, mennyire vagy ügyes nyomolvasó! Tíz kérdésben mutatjuk be a Magyarországon élő állatok mancsait, patáit és nyomait – neked csak ki kell találni, melyik állathoz tartozik.
Ha szeretsz kirándulni, túrázni vagy egyszerűen csak érdekel a természet, biztosan találkoztál már furcsa lábnyomokkal az ösvényeken, mezőkön vagy éppen a hóban. Magyarország gazdag élővilága számtalan állatnak ad otthont – a rókától kezdve a mókuson át egészen a gímszarvasig. Most kiderítheted, mennyire ismered fel őket pusztán a mancsaik vagy patáik alapján. Töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyire vagy igazi „nyomkereső”!
Pontozási rendszer: Kvíz a mancsokról
- 0–3 jó válasz: Még csak most indultál el a nyomok világában – de ne csüggedj, gyakorlat teszi a mestert!
- 4–6 jó válasz: Már felismered a gyakori nyomokat, de van még mit tanulni. Jó úton jársz!
- 7–8 jó válasz: Igazi erdőjáró vagy! A legtöbb állat nyomát könnyedén felismered.
- 9–10 jó válasz: Gratulálunk! Te egy valódi nyomolvasó vagy, aki akár egy erdei detektívként is megállná a helyét. 🏆