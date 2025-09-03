Állatkaland Tardoson: ki kószált megint az utcákon?

Négy kecske kószált Tardos utcáin, kalandjukról fotó is készült. A helyiek közösségi oldalukon keresték a gazdáikat. Többen is attól tartottak, hogy korábbi társaikhoz hasonlóan, ők is kutyatámadás áldozatává válnak.

Ezek a kecskék most megúszták a kutyatámadást, de rosszul is végződhetett volna a kaland

Forrás: Facebook/Tardos Község

Csabán Tibor elmondta, hogy nem gyakori jelenség, hogy kóbor állatok sétáljanak szabadon a településen, de előfordul, hogy a kerítés sem akadály az állatoknak.

– Többen is látták a kecskéket, én is megosztottam a település közösségi oldalán a fotójukat. Úgy tudom, a kiszökött állatok azóta visszakerültek a gazdájukhoz – magyarázta Tibor, aki szerint egy rosszul működő villanypásztor miatt is kijuthattak az állatok, de az is elképzelhető, hogy valami megijesztette őket, és azért iramodtak meg.

Két kecske esett áldozatául a kutyatámadásnak

A történet azonban felidézi a település múltbeli állatkalandjait is. Mint arról korábban beszámoltunk, kutyatámadás borzolta a kedélyeket márciusban: a helyiek szerint két kecske is a kutyák áldozata lett. Tibortól megtudtuk, hogy az üggyel kapcsolatban indított hatósági eljárást siker koronázta, azóta nem látták a nagy termetű kutyákat a település utcáin bóklászni.

Kutyatámadás Tardoson: márciusban három hatalmas fekete kutya tartotta rettegésben a lakókat

Fotó: beküldött

Korábban egy hatalmas bivaly is többször riogatta az autósokat Tardos útjain. A képviselőtől megtudtuk, hogy ebben az ügyben a helyi jegyző sikeresen intézkedett. A híres „tardosi minótaurosz” esete emlékeztetett arra, hogy a nagyobb állatok kiszökése nem csak érdekes látvány, hanem komoly felelősség kérdése is: a gazdáknak gondoskodniuk kell arról, hogy állataik biztonságban maradjanak.

A mostani kiszökés gyorsan rendeződött, de az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a falvak utcái bizony néha „állatkalandok” színhelyévé válnak.