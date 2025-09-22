szeptember 22., hétfő

Kóbor kutya támadt emberre, súlyos sérülésekkel került kórházba az áldozat

Egy segítő szándékú nő kezein ejtett mély sebeket egy kóbor eb. A kutyatámadás után a sérültet sürgősségi ellátásra vitték.

Kemma.hu

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a kóbor állatok jelentette veszélyekre, különösen akkor, ha az ebek nincsenek megfelelően oltva és chippelve. A kutyatámadás Balmazújvároson történt, az állatvédők és a helyiek is aggodalmukat fejezték ki.

Brutális kutyatámadás történt, az állatot azóta sem sikerült befogni
Brutális kutyatámadás történt,  az állatot azóta sem sikerült befogni
Fotó: dimid_86 / Forrás:  Getty Images

A kutyatámadás részletei

A nő ideiglenesen akarta befogadni a kóbornak vélt, ám frissen nyírt, bichon jellegű kutyát, ám az állat félelemből többször is megharapta. A sérült vérző sebekkel került kórházba, miközben a kutya továbbra is az utcán kóborol. Az eset komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol sokan a felelős állattartás hiányát tették felelőssé. További részletek a haon.hu-n olvashatók.

Idén tavasszal számoltunk be egy brutális esetről, amikor egy megvadult kutya támadt egy gyermekre és az édesanyát is megsebesítette a felbőszült állat. Egy német nő tanyáján vadult meg egy kutya. A tanyán az asszony több kutyát is tart, információnk szerint etetni ment volna őket, amikor az egyik rátámadt az ott lévő kétéves kislányára A kislányt a támadás után kétszer újraélesztették, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba. 

Márciusban többször írtunk egy kutyafalkáról, ami Tardos utcáinak lakóit tartja rettegésben.  Később a kutyák gazdája megkereste a Kemma.hu-t és cáfolta az állításokat.  
A történet pedig e hónap elején folytatódott, amiről itt írtunk.
 

 

