Kóbor kutya támadt emberre, súlyos sérülésekkel került kórházba az áldozat

Az eset ismét ráirányította a figyelmet a kóbor állatok jelentette veszélyekre, különösen akkor, ha az ebek nincsenek megfelelően oltva és chippelve. A kutyatámadás Balmazújvároson történt, az állatvédők és a helyiek is aggodalmukat fejezték ki.

Brutális kutyatámadás történt, az állatot azóta sem sikerült befogni

A kutyatámadás részletei

A nő ideiglenesen akarta befogadni a kóbornak vélt, ám frissen nyírt, bichon jellegű kutyát, ám az állat félelemből többször is megharapta. A sérült vérző sebekkel került kórházba, miközben a kutya továbbra is az utcán kóborol. Az eset komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol sokan a felelős állattartás hiányát tették felelőssé. További részletek a haon.hu-n olvashatók.

Idén tavasszal számoltunk be egy brutális esetről, amikor egy megvadult kutya támadt egy gyermekre és az édesanyát is megsebesítette a felbőszült állat. Egy német nő tanyáján vadult meg egy kutya. A tanyán az asszony több kutyát is tart, információnk szerint etetni ment volna őket, amikor az egyik rátámadt az ott lévő kétéves kislányára A kislányt a támadás után kétszer újraélesztették, majd mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Márciusban többször írtunk egy kutyafalkáról, ami Tardos utcáinak lakóit tartja rettegésben. Később a kutyák gazdája megkereste a Kemma.hu-t és cáfolta az állításokat.

A történet pedig e hónap elején folytatódott, amiről itt írtunk.

