Kislányra támadt egy kutya Kocson, a rendőrség is megszólalt az esetről
Udvarokból kiszökött kutyák tartják félelemben a kocsiakat. Napi szinten látni már az utcán kószáló gazdátlan ebeket. Egy kutyatámadás miatt a rendőrök is intézkedtek.
Napi szinten problémát jelentenek az utcán kóborló kutyák Kocson. Nemrég egy drótszőrű foxi tévedt be egy helyi lakos udvarára, a chip nélküli ebet a szerződött gyepmester vitte el a székesfehérvári ebtelepre. A helyiek kutyatámadástól tartanak.
A helyi polgárőrök szerint a településen nincsenek kóbor kutyák. Az utcán mászkáló ebek mind valamelyik portáról szöktek ki. Vépi Attila, a Kocs Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület elnöke szerint a gazdák felelősége, hogy olyan környezetet biztosítsanak az állataiknak, ahonnan nem tudnak kijutni.
Kutyatámadástól tartanak
– Bár hivatalosan nem a mi feladatunk, a helyiek bennünket keresnek meg az utcán kóborló ebek miatt. Sajnos nincs chipolvasónk, de sok állatban azonosító sincs, így nagyon nehéz a gazdájukat megtalálni. Kapacitásunk sincs arra, hogy ideiglenesen elhelyezzük őket, mégis vállaljuk a feladatot, mert közbiztonsági kockázatot jelentenek – magyarázta a polgárőr, aki hozzátette, hogy így is sok feladatot vállal az egyesületük mind a településen, mind a vármegyében. Nincsen arra külön emberük, hogy minden egyes kiszökött kutya miatt azonnal ugorjon. Ráadásul pár pillenet is elég, hogy komolyabb baj történjen.
– A legszelídebb kutya is támadhat ha veszélyeztetve érzi magát, vagy egy másik kutyát meglát. Senki sem lehet biztos abban, hogy nem fog támadni ha kiszökik – figyelmeztetett az egyesület elnöke.
Sajnos a közelmúltban bekövetkezett, amitől a polgárőrök régóta tartottak. Egy kislány a Komáromi úton sétáltatta saját kutyáját, amikor egy udvarból kiszökött eb rájuk támadt.
– A szomszéd szerencsére észrevette a történteket és a kislány segítségére sietett. A kutya gazdája nem volt otthon, így a szomszéd kapta el az állatot és tette vissza az udvarban. De a kutya szinte abban a pillanatban újra kerítésen kívül volt már, ekkor hívtak minket segítségül – mesélte a polgárőr, aki végül a rendőrséget is értesítette a támadásról. Az esettel kapcsolatban a Kemma.hu megkereste a rendőrséget.
– Szeptember 19-én késő délután bejelentés érkezett arról, hogy egy kutya megtámadott egy lányt. A kiérkező rendőrök azonban megállapították, hogy személyi sérülés nem történt. A kiszökött kutya gazdáját helyszíni bírsággal sújtották, mivel a ‘veszélyeztetés kutyával’ szabálysértését követte el – tudtuk meg a rendőröktől.
Élet és halál között lebegett a kis tacskó, egy nagytestű kutya vére mentette meg
Szabály és bírság
Kocs Község Önkormányzata 2025 nyarán fogadta el azt a rendeletet, amely szigorúan bünteti az állatok elhagyását és a közterületen kóborló ebeket. Ennek értelmében, aki nem gondoskodik arról, hogy kutyája a portán belül maradjon, a közösségi együttélés szabályait sérti, és akár több százezer forintos bírságot is kaphat.
– Most nem történt tragédia, de ne is kelljen megvárni, hogy egy lukas kerítés miatt valakit baleset érjen – figyelmeztetett Vépi Attila.
Mint arról korábban beszámoltunk, nem csak Kocson jelentenek problémát a kóbor kutyák. Tardoson két kecske halálát is kutyák okozhatták a helyiek szerint. Akko raz ügyben a kormányhivatal is intézkedett.