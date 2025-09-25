Kislányra támadt egy kutya Kocson, a rendőrség is megszólalt az esetről

Napi szinten problémát jelentenek az utcán kóborló kutyák Kocson. Nemrég egy drótszőrű foxi tévedt be egy helyi lakos udvarára, a chip nélküli ebet a szerződött gyepmester vitte el a székesfehérvári ebtelepre. A helyiek kutyatámadástól tartanak.

Kocson napi szinten látni már az utcán kószáló gazdátlan ebeket. Egy kutyatámadás miatt a rendőrök is intézkedtek

Fotó: T.Vyc / Forrás: Shutterstock

A helyi polgárőrök szerint a településen nincsenek kóbor kutyák. Az utcán mászkáló ebek mind valamelyik portáról szöktek ki. Vépi Attila, a Kocs Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület elnöke szerint a gazdák felelősége, hogy olyan környezetet biztosítsanak az állataiknak, ahonnan nem tudnak kijutni.

Kutyatámadástól tartanak

– Bár hivatalosan nem a mi feladatunk, a helyiek bennünket keresnek meg az utcán kóborló ebek miatt. Sajnos nincs chipolvasónk, de sok állatban azonosító sincs, így nagyon nehéz a gazdájukat megtalálni. Kapacitásunk sincs arra, hogy ideiglenesen elhelyezzük őket, mégis vállaljuk a feladatot, mert közbiztonsági kockázatot jelentenek – magyarázta a polgárőr, aki hozzátette, hogy így is sok feladatot vállal az egyesületük mind a településen, mind a vármegyében. Nincsen arra külön emberük, hogy minden egyes kiszökött kutya miatt azonnal ugorjon. Ráadásul pár pillenet is elég, hogy komolyabb baj történjen.