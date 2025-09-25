szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonság

55 perce

Kislányra támadt egy kutya Kocson, a rendőrség is megszólalt az esetről

Címkék#Kocs Község Önkormányzat#Kocs Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület#Vépi Attila#szabály#kutya#gazda#bírság

Udvarokból kiszökött kutyák tartják félelemben a kocsiakat. Napi szinten látni már az utcán kószáló gazdátlan ebeket. Egy kutyatámadás miatt a rendőrök is intézkedtek.

Goletz-DeáK Viktória

Napi szinten problémát jelentenek az utcán kóborló kutyák Kocson. Nemrég egy drótszőrű foxi tévedt be egy helyi lakos udvarára, a chip nélküli ebet a szerződött gyepmester vitte el a székesfehérvári ebtelepre. A helyiek kutyatámadástól tartanak. 

Udvarokból kiszökött kutyák tartják félelemben a kocsiakat. Napi szinten látni már az utcán kószáló gazdátlan ebeket. Egy kutyatámadás miatt a rendőrök is intézkedtek.
Kocson napi szinten látni már az utcán kószáló gazdátlan ebeket. Egy kutyatámadás miatt a rendőrök is intézkedtek
Fotó: T.Vyc / Forrás:  Shutterstock

A helyi polgárőrök szerint a településen nincsenek kóbor kutyák. Az utcán mászkáló ebek mind valamelyik portáról szöktek ki. Vépi Attila, a Kocs Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület elnöke szerint a gazdák felelősége, hogy olyan környezetet biztosítsanak az állataiknak, ahonnan nem tudnak kijutni. 

Kutyatámadástól tartanak

– Bár hivatalosan nem a mi feladatunk, a helyiek bennünket keresnek meg az utcán kóborló ebek miatt. Sajnos nincs chipolvasónk, de sok állatban azonosító sincs, így nagyon nehéz a gazdájukat megtalálni. Kapacitásunk sincs arra, hogy ideiglenesen elhelyezzük őket, mégis vállaljuk a feladatot, mert közbiztonsági kockázatot jelentenek – magyarázta a polgárőr, aki hozzátette, hogy így is sok feladatot vállal az egyesületük mind a településen, mind a vármegyében. Nincsen arra külön emberük, hogy minden egyes kiszökött kutya miatt azonnal ugorjon. Ráadásul pár pillenet is elég, hogy komolyabb baj történjen. 

– A legszelídebb kutya is támadhat ha veszélyeztetve érzi magát, vagy egy másik kutyát meglát. Senki sem lehet biztos abban, hogy nem fog támadni ha kiszökik – figyelmeztetett az egyesület elnöke. 
Sajnos a közelmúltban bekövetkezett, amitől a polgárőrök régóta tartottak. Egy kislány a Komáromi úton sétáltatta saját kutyáját, amikor egy udvarból kiszökött eb rájuk támadt. 

– A szomszéd szerencsére észrevette a történteket és a kislány segítségére sietett. A kutya gazdája nem volt otthon, így a szomszéd kapta el az állatot és tette vissza az udvarban. De a kutya szinte abban a pillanatban újra kerítésen kívül volt már, ekkor hívtak minket segítségül – mesélte a polgárőr, aki végül a rendőrséget is értesítette a támadásról. Az esettel kapcsolatban a Kemma.hu megkereste a rendőrséget.
– Szeptember 19-én késő délután bejelentés érkezett arról, hogy egy kutya megtámadott egy lányt. A kiérkező rendőrök azonban megállapították, hogy személyi sérülés nem történt. A kiszökött kutya gazdáját helyszíni bírsággal sújtották, mivel a ‘veszélyeztetés kutyával’ szabálysértését követte el – tudtuk meg a rendőröktől. 

Szabály és bírság

Kocs Község Önkormányzata 2025 nyarán fogadta el azt a rendeletet, amely szigorúan bünteti az állatok elhagyását és a közterületen kóborló ebeket. Ennek értelmében, aki nem gondoskodik arról, hogy kutyája a portán belül maradjon, a közösségi együttélés szabályait sérti, és akár több százezer forintos bírságot is kaphat.

– Most nem történt tragédia, de ne is kelljen megvárni, hogy egy lukas kerítés miatt valakit baleset érjen – figyelmeztetett Vépi Attila.

Mint arról korábban beszámoltunk, nem csak Kocson jelentenek problémát a kóbor kutyák. Tardoson két kecske halálát is kutyák okozhatták a helyiek szerint. Akko raz ügyben a kormányhivatal is intézkedett. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu