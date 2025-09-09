szeptember 9., kedd

1 órája

Íme a legjobb kutyabarát randihelyek: 7+1 tipp, ahol garantált a romantika

Címkék#turul#Csónakázó-tó#randi#Komárom-Esztergom megye#Tatai Öreg-tó#étterem#kutya#kutyus

Ha téged is zavar, hogy kis kedvenced kimarad a közös programokból, töltsd a következő randid egy piknikkel, vagy egy romantikus vacsorával panorámás teraszon, ahol a kutyus is vendég. A Komárom-Esztergom megye kutyabarát randi helyein garantált a mosoly és a farokcsóválás.

Veszprémi Dániel

Cikkünkben olyan kutyabarát randi helyeket mutatunk be Komárom-Esztergom megyében, amik nemcsak romantikus élményt, de négylábú társad kényelmét is biztosítják. Legyen szó kültéri sétáról, vízparti frissülésről vagy hangulatos éttermi élményről, itt mindegyikhez találsz helyet. Kutyabarát randi Komárom-Esztergom megyében, kezdődjön a felfedezés!

Dog,Australian,Shepherd,Aussie,Dog,Friendly,Cafe,Breakfast,Coffee,Cheesecakes, kutya, kutyabarát, randi, étterem, büfé, kávézó, border collie, kutyus, kis kedvenc, kávé. Kutyabarát randi.
Kutyabarát randi helyek Komárom-Esztergom Megyében
Fotó: Julia Suhareva / Forrás:  Shutterstock

Miért jó a kutyabarát randi?

A kutya nemcsak háziállat, hanem a család teljes értékű tagja, feltétel nélküli szeretetével mindig a gazdi mellett akar lenni. Számukra már az is furcsa, ha munka miatt órákra eltűnünk, ezért egy közös program igazi örömforrás. Legyen szó randiról, baráti összejövetelről vagy családi kirándulásról, gondolj négylábú társadra is. Bár hullámvasútra nem ülhet fel veled, sok helyen szívesen látják: egyes éttermek külön kutyamenüvel, friss vízzel és barátságos környezettel készülnek a közös élményekre.

Piknik és séta

A természet az első számú kutyabarát hely. A tatabányai Csónakázó-tó, a tatai Cseke-tó és Öreg-tó környéke mesés sétákat, erdei árnyékot és bizonyos partszakaszon pancsolási lehetőséget is kínál, ahol a kutyus is élvezheti a vizet. Ideális választás egy laza, romantikus délutánhoz. 

A Turul környéke is remek séta, és piknik élményeket nyújthat, még most, a felújítások alatt is.

Malom és Kacsa

A tatai Öreg-tó panorámájával rendelkező Malom és Kacsa nemcsak kulturált környezetet kínál, de bel- és kültéri részei is teljesen kutyabarátok. A pergolás terasz különösen hangulatos randihelyszín, garantált a romantika gazdáknak és négylábú barátaiknak egyaránt. 

Négylábú kedvencedet friss vízzel, valamint kutyakeksszel kínáljuk. Mi olyan tatai étterem vagyunk, ahol nemcsak a teraszokra, hanem az étterem teljes területére bejöhetnek négylábú barátaink.

Márvány étterem

A süttői Márvány étterem a Duna és a Gerecse lábánál található, ideális választás a természetközeli, nyugodt kuckózásra, a kutyabarát elemekkel pedig különlegessé válik a közös randi ebben a mesés környezetben. 

Komáromi séták és a Dunakanyar

A Monostori erőd környezete tágas, történelmi sétákra hívogat: a kutyus is mozoghat, te pedig közben élvezheted a romantikus, történelmi légkört.

Számos partszakaszon sétálhatunk kutyánkkal a Dunakanyar települései mentén, egy-egy városnézés vagy étkezés között.

Mancs Resort - pihenés és játék Tata mellett

Ha semmiképp nem tudod magaddal vinni kutyád, egy kihagyhatatlan élményre, ne hagyd magára kis kedvenced: a Komárom-Esztergom megye első hivatalos engedéllyel rendelkező kutyapanziója 800 m²-es füves, elkerített területtel és kényelmes elhelyezéssel vár, hogy kedvenced jól érezze magát, amíg Ti kettesben vagytok. 

Ha a fővárosban jártok

Budapesten és környékén egyre több étterem, kávézó és büfé van felkészülve kutyák kiszolgálására. A nosalty.hu oldalán, Inka, a border collie segítségével, megállapították a 10 legjobb kutyás helyet a fővárosban.

 

