Egy város épített örökségei és legendái - ez vár ránk szeptember 20-án

Szeptember 20-án, szombaton a helyi egyházak képviselői és a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják végig a résztvevőket a városrész legfontosabb épített emlékein a Kulturális Örökség Napja alkalmából. A délelőtti séta során történetek, legendák és személyes élmények is életre kelnek.

A program reggel 9 órakor kezdődik a Kállay Ödön parkban, a Kórház-tó bejáratánál. Innen indulnak útnak a résztvevők, hogy felfedezzék Szőny emblematikus helyszíneit.

Templomok és kastély a séta útvonalán

A sétán sorra kerül a Nagyboldogasszony római katolikus templom, majd a Solymosy–Gyürky-kastély, amely ma a Selye János Kórház épületeként ismert. A Kossuth Lajos utcán végighaladva a református templomot is megtekinthetik az érdeklődők.

Régi parasztház a program végén

A délelőtti városnéző túra a Piknik fagyizóban zárul, ahol egy régi szőnyi parasztház belsejébe is bepillantást nyerhetnek a látogatók. A program várhatóan dél körül ér véget, így azok is könnyen csatlakozhatnak, akik rövidebb szabadidővel rendelkeznek.

További részleteket a programmal kapcsolatban a Komáromi Klapka György Múzeum honlapján találhatják meg.