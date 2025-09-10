55 perce
Egy város épített örökségei és legendái - ez vár ránk szeptember 20-án
Egy városrész, ahol múlt és jelen találkozik, ahol minden utca és épület egy régi történetet suttog. Most bárki felfedezheti, milyen titkokat rejtenek a falak, és hogyan mesélnek a kövek a városról és az itt élőkről - íme a Kulturális Örökség Napja Szőnyben.
Szeptember 20-án, szombaton a helyi egyházak képviselői és a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják végig a résztvevőket a városrész legfontosabb épített emlékein a Kulturális Örökség Napja alkalmából. A délelőtti séta során történetek, legendák és személyes élmények is életre kelnek.
Városnéző séta a Kulturális Örökség Napja alkalmából
A program reggel 9 órakor kezdődik a Kállay Ödön parkban, a Kórház-tó bejáratánál. Innen indulnak útnak a résztvevők, hogy felfedezzék Szőny emblematikus helyszíneit.
Templomok és kastély a séta útvonalán
A sétán sorra kerül a Nagyboldogasszony római katolikus templom, majd a Solymosy–Gyürky-kastély, amely ma a Selye János Kórház épületeként ismert. A Kossuth Lajos utcán végighaladva a református templomot is megtekinthetik az érdeklődők.
Régi parasztház a program végén
A délelőtti városnéző túra a Piknik fagyizóban zárul, ahol egy régi szőnyi parasztház belsejébe is bepillantást nyerhetnek a látogatók. A program várhatóan dél körül ér véget, így azok is könnyen csatlakozhatnak, akik rövidebb szabadidővel rendelkeznek.
További részleteket a programmal kapcsolatban a Komáromi Klapka György Múzeum honlapján találhatják meg.