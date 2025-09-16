Komárom kulturális kincsei újra életre kelnek

Szeptember 20–21-én ismét megnyílnak Komárom és Szőny kulturális örökségének kapui a látogatók előtt. A Kulturális Örökség Napjai keretében a Klapka György Múzeum és tagintézményei, valamint helyi egyházi és történelmi emlékhelyek várják az érdeklődőket.

A komáromi Klapka György Múzeum a Kulturális Örökség Napja alkalmából ingyenes kiállítással várja a látogatókat a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban

Forrás: Facebook

A Kulturális Örökség Napja - Komáromban múzeumi kiállítások várnak

A Brigetio Öröksége Látogatóközpontban Czibor Zoltán emlékkiállítás tekinthető meg, míg a DDR. Juba Ferenc Magyar Tengerészettörténeti Kiállítás a tenger világába kalauzolja a vendégeket.

A Kecskés László Emlékházban és a Képzőművészeti és Felvidéki Néprajzi Gyűjtemény nyitott raktárában is különleges tárlatokkal készülnek: többek között Miriam Neiger Fleischmann festőművész kiállításával.

A program részeként szeptember 20-án, szombaton 17:30-tól a látogatók a Római kőtár és az Igmándi erőd kapuit is megtekinthetik.

Szőny épített öröksége – városi séta

Szeptember 20-án különleges város- és épületnéző sétán vehetnek részt az érdeklődők Szőnyben. A résztvevők 9 órakor találkoznak a Kállay Ödön parkban, ahonnan a helyi egyházak képviselői és a Klapka György Múzeum munkatársai vezetik körbe a csoportot.

A séta során többek között a Nagyboldogasszony római katolikus templomot, a Solymosy–Gyürky kastélyt, a Kossuth Lajos utcát, valamint a református templomot is megismerhetik a látogatók. A program a régi szőnyi parasztház bemutatásával és közös fagyizással zárul déltájban.

A rendezvények mindenki számára ingyenesen látogathatók, így igazi közösségi élményt nyújtanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy hétvégére, amely a múlt értékeit hozza közelebb a jelenhez.