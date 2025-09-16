48 perce
Komárom kulturális kincsei újra életre kelnek
Komárom idén is csatlakozik azokhoz a városokhoz, ahol a múlt értékei különleges programokon keresztül kelnek életre. A Kulturális Örökség Napja alkalmából szeptember 20–21-én múzeumi kiállítások, városi séták és történelmi helyszínek várják az érdeklődőket.
Szeptember 20–21-én ismét megnyílnak Komárom és Szőny kulturális örökségének kapui a látogatók előtt. A Kulturális Örökség Napjai keretében a Klapka György Múzeum és tagintézményei, valamint helyi egyházi és történelmi emlékhelyek várják az érdeklődőket.
A Kulturális Örökség Napja - Komáromban múzeumi kiállítások várnak
A Brigetio Öröksége Látogatóközpontban Czibor Zoltán emlékkiállítás tekinthető meg, míg a DDR. Juba Ferenc Magyar Tengerészettörténeti Kiállítás a tenger világába kalauzolja a vendégeket.
A Kecskés László Emlékházban és a Képzőművészeti és Felvidéki Néprajzi Gyűjtemény nyitott raktárában is különleges tárlatokkal készülnek: többek között Miriam Neiger Fleischmann festőművész kiállításával.
A program részeként szeptember 20-án, szombaton 17:30-tól a látogatók a Római kőtár és az Igmándi erőd kapuit is megtekinthetik.
Szőny épített öröksége – városi séta
Szeptember 20-án különleges város- és épületnéző sétán vehetnek részt az érdeklődők Szőnyben. A résztvevők 9 órakor találkoznak a Kállay Ödön parkban, ahonnan a helyi egyházak képviselői és a Klapka György Múzeum munkatársai vezetik körbe a csoportot.
A séta során többek között a Nagyboldogasszony római katolikus templomot, a Solymosy–Gyürky kastélyt, a Kossuth Lajos utcát, valamint a református templomot is megismerhetik a látogatók. A program a régi szőnyi parasztház bemutatásával és közös fagyizással zárul déltájban.
A rendezvények mindenki számára ingyenesen látogathatók, így igazi közösségi élményt nyújtanak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy hétvégére, amely a múlt értékeit hozza közelebb a jelenhez.
