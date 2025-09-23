szeptember 23., kedd

Szakkörök

Hátast dobós különóra árak: így matekozhatnak most a szülők

Címkék#Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény#diák#szakkör#különóra

Az iskolán kívüli különórák és szakkörök egyre népszerűbbek, hiszen változatos fejlődési lehetőségeket kínálnak a gyerekeknek. Míg a szakkörök általában ingyenesek, a különóra árak jelentősen változhatnak, ezért a szülőknek érdemes mérlegelniük a költségeket.

Szabó Bence

Az iskolák rengeteg lehetőséget kínálnak a diákok számára a plusz tudás érdekében. Az érdeklődési körök széles skálájából választhatnak a gyerekek, legyen szó művészeti, természettudományos vagy akár zenével kapcsolatos különórákról és foglalkozásokról. A különóra árak egészen széles skálán mozognak.

A néptánc különóra árak is drágák lehetnek.
A néptánc különóra árak és a kellékek árai
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Különórák, szakkörök, foglalkozások: utána jártunk a különóra áraknak

Az iskolán kívüli különórák árai jelentősen eltérhetnek. A diákok szülei már az interneten keresztül is foglalhatnak magántanárokat, az idegen nyelvek tanulásától, a matematika rejtelmein keresztül, az énekoktatásig. Az árak változhatnak a tanárok szakképesítése függvényében, illetve, hogy online vagy személyesen tartják foglalkozásaikat.

  • Magyar nyelv és irodalom: átlagosan 4-8 ezer forint/óra
  • Matematika: átlagosan mintegy 4500 forint / óra
  • Angol nyelv: 5-8 ezer forint/óra
  • Ének: 6-8 ezer forint/óra

Összességében elmondható, hogy az árak ingadozóak, és még egy órás képzés esetén is meglehetősen magasnak tekinthetők.

A szakkörök esetében más a helyzet, a gyerekeknek szánt foglalkozások általában ingyenesek az iskolák diákjai számára. Például, a tatai Vaszary János Általános Iskola a következő szakkör lehetőségeket kínálja: dráma, énekkar, kémia, biológia, és rajz foglalkozásokon is részt vehetnek a tanulók. Továbbá, az Általér Református Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium a néptánc varázslatos lépéseiben segít az érdeklődő diákoknak. A közelmúltban a Tatai Sokadalom alkalmából a gyermekek is aktívan részt vehettek a kulturális eseményeken, és moldvai táncoktatásban is örömüket lelhették. A néptánc esetében fontos megjegyezni, hogy bizonyos kellékek akár több tíz ezer forintba is kerülhetnek. Egy karaktercipő mintegy 25 ezer forinttól indul, férfiaknak és nőknek egyaránt. A népviseletek átlagára a nőknél mintegy 30-40 ezer forint között mozog, de vannak ennél jóval drágább öltözékek is.

A hangszerek szerelmeseinek is van lehetőségük tanulni az iskolán kívül, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény kilenc tanszakot is kínál. Hogy néhányat említsünk: vonós, billentyűs, fafúvós, gitár, de még szintetizátor tanszak is működik a fiatal zenészek részére, az órákra pedig a hangszereket is biztosítják. Az intézmény az oktatásért cserébe fél éves térítési díjat kér, melynek az ára 12 900 forint.

 

