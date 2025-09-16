szeptember 16., kedd

Hagyomány

33 perce

Kukoricafosztás a Vértes alatt - ahol az esték dalban és munkában teltek!

Címkék#Közösségi és Tájház#munkafolyamat#játék#hagyomány#emlék#Vértes

Ősszel, amikor a Vértes alján aranyba borulnak a kukoricatáblák, a falvakban újra felidéződik egy régi közösségi szokás. A kukoricafosztás hangulata ma is élő emlék, amely különleges falusi esték világába vezet vissza. Kukoricafosztás Komárom-Esztergomban évtizedeken át meghatározó őszi közösségi esemény volt.

Varga Panna

A kukoricafosztás a 20. század közepéig a legtöbb magyar faluban természetes része volt az őszi munkáknak. A betakarított kukoricát hazahordták a földekről, majd az udvaron vagy a góré mellett halmozták fel. Esténként a család, a szomszédok és a rokonok együtt ültek le, hogy letépjék a csuhét, és tisztára hántsák a csöveket.

Kukoricafosztás
Kukoricafosztás a faluban Fotó: Bedi Gyula

A fosztás gyakran társasági eseménnyé vált. Miközben a munka haladt, énekszó, beszélgetés és kisebb játékok tették könnyebbé az estét. A piros kukorica megtalálása például szerencsének számított, a megtaláló gyakran tréfás feladatot kapott. A vendéglátás is hozzátartozott: főtt kukorica, sült tök, pogácsa vagy bor várta a segítőket.

Kukoricafosztás Komárom-Esztergom vármegyében

Ma már kevés helyen tartják meg, de Komárom-Esztergom vármegyében a hagyomány tovább él. Környén a Közösségi és Tájház minden évben megszervezi a fosztóestet, ahol a résztvevők nemcsak megismerkedhetnek a munkafolyamattal, hanem képet kaphatnak arról is, hogy a múltban a közös munka hogyan erősítette a falusi összetartozást és a családok mindennapi életét.

Hagyományt felelevenítő játék

Az online puzzle egyetlen régi fotót dolgoz fel, amely a kukoricafosztás hangulatát idézi vissza. A játék közben nemcsak a kép áll össze, hanem a múlt emlékei is: a csuhé zizegése, az összegyűlt emberek munkája és a közös élmény ereje. Így válik a kirakó egyszerre játékká és a helyi hagyomány továbbélésének eszközévé.

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a fénykép róla: Kukoricafosztás

Kukoricafosztás,puzzle,Komárom-Esztergom
Kukoricafosztás a faluban
Fotó: Bedi Gyula

 

 

