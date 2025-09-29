1 órája
"Engem szeretett az iskola" – Kudlik Júliával beszélgettünk
Az Árpád Szabadegyetem hívta vendégül a legendát, aki 30 évig vezette a Deltát. Kudlik Júlia megírta a Szólás mestersége című könyvét nyolcvan éves születésnapja alkalmából, az Árpádban ennek, mi pedig élete érdekességei kapcsán beszélgettünk vele.
Kudlik Júlia, a közkedvelt műsorvezető úgy fogalmaz: soha nem akart könyvet írni, és nem is azt írt, hanem olvasnivalót. A csillogás, népszerűség sosem foglalkoztatta, ő igazán a munkájának élt. A lámpalázat csak nyolcvan éves korában, most ismerte meg a könyvírás miatt. Portálunk interjút készített az újságírónak kikiáltott műsorvezetővel, aki végzettségét tekintve tanár.
A kilencvenes évek és Kudlik Júlia műsora: a Delta
Kudlik Júliát megkérdeztük arról, mit jelent számára az a műsor, a Delta, amit 30 évig vezetett. Azt a választ adta, hogy csupán egy TV műsort, semmi egyebet.
– Az új Deltából három részt láttam, erről írtam egy cikket a Mandinerbe anno és a véleményem azóta sem változott. Ha humoros akarok lenni, akkor mondhatom azt, hogy szerencse, hogy élek, mert ha nem, akkor képesek lettek volna engem megcsinálni ilyen 'műmicsodának'.
- mondta nevetve a sokak által kedvelt műsorvezető, aki gyakran, és előszeretettel beszél a szeretetről.
– A mai világban más nem fogja megmenteni az embereket, csak a szeretet. Az az érdekes, hogy ha igazán szeretek valakit, akkor lemondok önmagamról a másik javára, és amiről lemondok azt a másik szeretetében visszakapom. A legerősebb szeretet a szülői szeretet, aki ezt gyerekkorában nem kapja meg, abban egész életében lesz valamifajta hiány, amit semmi nem képes betölteni. Keres valamit, de nem tudja, mit keres. Tulajdonképpen ez a megkeseredett szeretet hajtja, űzi előre, akárhány lépés megtételére, akik követik, azok pedig az elkeseredett szeretet követői. Az út végén mindkettejükre félelem vár. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem. Ha választani kell, akkor választhatunk a szeretet és a félelem között.
Az egészség titka
Kudlik Júlia arról is beszélt portálunknak, hogy sikerült úgy megőriznie az egészségét, hogy semmilyen gyógyszert nem kell szednie nyolcvan éves kora ellenére. Elmondta, mi a titka.
– Én gyerekkoromtól kezdve valamiféle rendszer szerint éltem, élek, körülöttem mindig rend és nyugalom volt. Engem mindentől óvott a család, és az otthon. Gyerekkoromban elég sokáig ezt tapasztaltam, édesanyám addig nem dolgozott, amíg gimnáziumba nem mentem. Ezt láttam, és ezt próbáltam a saját életemben is követni. Ez nagyon-nagyon jó, mert minél több biztonságot tapasztal meg az ember az élete során, annál könnyebb elengedni bármit. Bizonyos dolgokat el kell engedni, mert egyszerűen megy az idő és nem tudunk mindent ugyanúgy teljesíteni, mint húsz évvel ezelőtt. Egy rendszer szerint élek, de közben megváltoztak a prioritások: amíg dolgoztam, a munka volt az első, mióta a párom is elment, egyedül vagyok és egy teljesen más életmódot kellett kialakítani.
- Megvan a főzőnap,
- vásárlónap,
- takarítónap,
- vasalónap,
- mosónap.
Reggeli után, délig-ebédig megcsinálom azokat, amiket meg kell csinálni, és délután jönnek a kedvtelések, a kézimunkák a barátokkal, a színház, az olvasás. Én nem érek rá unatkozni. Nem ismerem mi az, hogy csak ülök és nézek ki a fejemből.
A műsorvezető megosztotta velünk, milyen kézimunkákat végez kikapcsolódásképp szabadidejében.
– Kötök, horgolok, hímezek, foltvarrást csinálok, csipkét verek, francia goblent szövök, eljárok minden héten Gödöllőre az Alkotó Házba. Nem csak arról van szó, hogy csinálok valamit, az alkotó tevékenység mellett remek a társaság is. Szoktam mondani, hogy az idő ráncossá teheti a bőrt, az érdeklődés elvesztése viszont a lelket teszi ráncossá. Ezt a fajta érdeklődést az iskolában oltották belém.
Én szerettem iskolába járni, mert engem szeretett az iskola. Nekem olyan tanáraim voltak, akiktől azt tanultam, hogy mindenkitől csak annyit követelhetünk, amennyire képes, de nem vettük észre, hogy közben ez a szint egyre emelkedett, és lettünk képesek egyre többre.
– Ezeknek a tanároknak igazi tekintélyük volt, nem előírások, törvények határozták meg őket, hanem a tudásuk, felkészültségük, emberségük. A második otthonunk volt az iskola, pedig csak a tanítási órákat töltöttük bent. Az állandó, folyamatos érdeklődés, amit itt oltottak belém, idős koromra is megmaradt. Valami káros következménye lesz annak, hogy az online térben főleg a gyerekekre, fiatalokra, ennyi mindent ráömlesztenek. Mindenki azt hiszi, hogy kezébe kapja az okostelefont és mennyi mindent tud. Ez nagy tévedés, mert az mind csak ismeret és nem tudás, bár minden tudásnak ismeret az alapja, de a tudás egészen más. Az kemény munka, amiért meg kell dolgozni, az ismeretet, amit kapok saját magamon át kell szűrni, mert csak akkor válik igazi tudássá. Én ma is tanulok és próbálok haladni a korral, kicsit nehezebben, lassabban megy, de ráérek, van idő.
Ami a siker és csillogás mögött van
– Nem volt rám jellemző, hogy hibákat kövessek el. Rettenetesen komolyan vettem, mint mindent általában, mert otthon ezt láttam. Ez egy kőkemény munka akkor is, ha nem annak látszik kívülről. Mindenki csak a szépet, a csillogást látja. A másik, amit senki nem akar elhinni nekem, hogy én egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki. Nekem ez a fajta munka jutott, ami azzal járt, hogy ha emberek úgy akarták, bekapcsolták a TV-t, ott ültem a sarokban, és egy rideg technikai eszközön keresztül próbáltam meg családtag lenni. A múlt század utolsó harmadában, mi televíziósok családtagnak számítottunk. Volt másfél csatorna, nem lehetett mást nézni, de ezért én nem vártam el semmit soha, hogy nekem több járna, vagy, hogy velem kivételezzenek. A népszerűséggel nem foglalkoztam, mert nem érdekelt, és nem is értem rá. Kevesen voltunk, rettenetesen sokat kellett dolgozni. Dolgoztam, egyetemre jártam, két nyelvből nyelvvizsgáztam, hatból megtanultam a kiejtési szabályokat, közben férjhez mentem, háztartást vezettem, nem volt nekem időm azzal foglalkozni, hogy ki ismer meg.
Kudlik Júlia arról is beszélt nekünk, hogy mi volt pályafutása legemlékezetesebb pillanata.
– 2013-ban megcsináltuk az első lemezt Szvorák Kati barátnőmmel, aminek az a címe, hogy Szeretettel - dalok és gondolatok egy olyan világban, ahol nem szeretik a szeretetet. Katival felvették a dalokat, velem felvették a szöveget, majd összerakták a lemezt. Átadtak egy-egy példányt a lemezből és azt kérték, hogy jelöljem be hogy, hol legyen a track. Ekkor nagyra nyílt a szemem, ugyanis fogalmam nem volt, mi az a track. Aztán elmagyarázták, hogy az egy olyan technikai eszköz a lemezen, amit rá kell tenni, hogy egy adott ponton vissza lehessen tekerni, és azt a részt újra meghallgatni. Én azt mondtam, ezen a lemezen nem lesz ilyen. Azt mondták olyan lemez nem létezik, de még ráérünk eldönteni, hol legyen. Hazamentünk, újra meghallgattuk, majd ismét visszamentünk, ott állt a két fiú: tényleg nem kell. Ez az első olyan lemez, amin nincs track, 56 percben elejétől a végéig egybe kell meghallgatni. Ennek 2013 augusztus 17-én volt a bemutatója a Hűvösvölgyi templom udvarán, majd elkezdtük járni egész Magyarországot. Én 40 évig egy ronda fekete csőbe néztem, ahol nem láttam senkit, és ezen keresztül próbáltam kommunikálni az emberekkel. Ott így ültem, mint most, face to face az emberekkel.
A döbbenetes az volt, hogy 4-5-6 előadás után az emberek arcán elindult egy változás, és onnan senki nem úgy ment el, mint ahogy bejött. Ez olyan katartikus élmény volt számomra, hogy mennyire fontos az, hogy mit mondok, hogy mondom, hogy tálalom, mit vált ki az emberekből. Volt, aki sírt a végén. Erre mondtam azt, hogy Oscar-díj, Kossuth-díj az kutyafüle ehhez képest, mert ennél nagyobb dicséretet nem tudnak nekem adni.
– Addig is tudtam, hogy felelősséggel jár, amit csinálok, hogy komoly és nem lehet elhülyéskedni, de itt tökéletesen meggyőződtem erről. Ez olyan volt, mint mikor hospitáló tanárként érettségi előtt álló osztályt kaptam, és tananyagot is választhattam: Tóth Árpád és Juhász Gyula vagy Móricz Zsigmond, én pedig Móriczot választottam, mert ő az egyik kedvenc íróm. Háromszor annyi ideig tanítottam, mint kellett volna: összesen három hétig. Ekkor 24-24 éves voltam. Amikor először egyedül ott álltam a katedrán, akkor döbbentem rá a felelősségre, hogy itt aztán nem mindegy, hogy mit locsogok, mert év végén teszik le a matúrát és amit én most Móriczról mondok, azt fogják mondani az érettségin. A legnagyobb dicséret ott is az volt, hogy mikor befejeztem, Stefi néni, aki magyar-latin szakos Kazinczy-díjas tanárnéni volt, elkérte a jegyzeteim és azt mondta, hogy ezután ennek alapján tanítja Móriczot, és így is tett.
