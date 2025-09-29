"Engem szeretett az iskola" – Kudlik Júliával beszélgettünk

Kudlik Júlia, a közkedvelt műsorvezető úgy fogalmaz: soha nem akart könyvet írni, és nem is azt írt, hanem olvasnivalót. A csillogás, népszerűség sosem foglalkoztatta, ő igazán a munkájának élt. A lámpalázat csak nyolcvan éves korában, most ismerte meg a könyvírás miatt. Portálunk interjút készített az újságírónak kikiáltott műsorvezetővel, aki végzettségét tekintve tanár.

Kudlik Júlia műsorvezetővel beszélgettünk

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kilencvenes évek és Kudlik Júlia műsora: a Delta

Kudlik Júliát megkérdeztük arról, mit jelent számára az a műsor, a Delta, amit 30 évig vezetett. Azt a választ adta, hogy csupán egy TV műsort, semmi egyebet.

– Az új Deltából három részt láttam, erről írtam egy cikket a Mandinerbe anno és a véleményem azóta sem változott. Ha humoros akarok lenni, akkor mondhatom azt, hogy szerencse, hogy élek, mert ha nem, akkor képesek lettek volna engem megcsinálni ilyen 'műmicsodának'.

- mondta nevetve a sokak által kedvelt műsorvezető, aki gyakran, és előszeretettel beszél a szeretetről.

– A mai világban más nem fogja megmenteni az embereket, csak a szeretet. Az az érdekes, hogy ha igazán szeretek valakit, akkor lemondok önmagamról a másik javára, és amiről lemondok azt a másik szeretetében visszakapom. A legerősebb szeretet a szülői szeretet, aki ezt gyerekkorában nem kapja meg, abban egész életében lesz valamifajta hiány, amit semmi nem képes betölteni. Keres valamit, de nem tudja, mit keres. Tulajdonképpen ez a megkeseredett szeretet hajtja, űzi előre, akárhány lépés megtételére, akik követik, azok pedig az elkeseredett szeretet követői. Az út végén mindkettejükre félelem vár. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem. Ha választani kell, akkor választhatunk a szeretet és a félelem között.

Az egészség titka

Kudlik Júlia arról is beszélt portálunknak, hogy sikerült úgy megőriznie az egészségét, hogy semmilyen gyógyszert nem kell szednie nyolcvan éves kora ellenére. Elmondta, mi a titka.

– Én gyerekkoromtól kezdve valamiféle rendszer szerint éltem, élek, körülöttem mindig rend és nyugalom volt. Engem mindentől óvott a család, és az otthon. Gyerekkoromban elég sokáig ezt tapasztaltam, édesanyám addig nem dolgozott, amíg gimnáziumba nem mentem. Ezt láttam, és ezt próbáltam a saját életemben is követni. Ez nagyon-nagyon jó, mert minél több biztonságot tapasztal meg az ember az élete során, annál könnyebb elengedni bármit. Bizonyos dolgokat el kell engedni, mert egyszerűen megy az idő és nem tudunk mindent ugyanúgy teljesíteni, mint húsz évvel ezelőtt. Egy rendszer szerint élek, de közben megváltoztak a prioritások: amíg dolgoztam, a munka volt az első, mióta a párom is elment, egyedül vagyok és egy teljesen más életmódot kellett kialakítani.

Megvan a főzőnap,

vásárlónap,

takarítónap,

vasalónap,

mosónap.

Reggeli után, délig-ebédig megcsinálom azokat, amiket meg kell csinálni, és délután jönnek a kedvtelések, a kézimunkák a barátokkal, a színház, az olvasás. Én nem érek rá unatkozni. Nem ismerem mi az, hogy csak ülök és nézek ki a fejemből.