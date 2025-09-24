1 órája
Kudlik Júlia gimnáziumba érkezik - jön a következő Árpád Szabadegyetem
Tatabányára érkezik a magyar televíziózás egyik legendás alakja. A népszerű műsorvezető, Kudlik Júlia az Árpád Szabadegyetem vendégeként találkozik a közönséggel, ahol pályafutásáról, hivatásáról és újonnan megjelent könyvéről is mesél majd.
Ismét Árpád Szabadegyetem nevű rendezvényt tartanak a tatabányai Árpád Gimnáziumban szerdán. A programsorozatra ezúttal Kudlik Júlia, televíziós műsorvezető látogat el.
Kudlik Júlia könyvét az Árpád Gimnáziumban mutatják be
A Delta - melyet nemrégiben újrakezdtek - műsorvezetőjével az Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese, Kántor Péter beszélget, aki kérdésünkre egy előzetes betekintést is engedett a beszélgetés témájába:
- Lesz szó az életútjáról
- Munkásságáról
- Televíziós műsorairól
- Olyan neves munkatársakról, mint például Antal Imre
Elárulták azt is, hogy a beszélgetés egyben könyvbemutató is lesz, ugyanis a Magyar Mercurius Kiadó gondozásában idén jelent meg a műsorvezető könyve "A szólás mestersége" címmel, az előadás után lesz lehetőség ennek a könyvnek a megvásárlására, amit az írónő akár dedikál is, ha valaki azt igényli. Az Árpád Szabadegyetem 17 órakor veszi kezdetét.