Kudlik Júlia gimnáziumba érkezik - jön a következő Árpád Szabadegyetem

Ismét Árpád Szabadegyetem nevű rendezvényt tartanak a tatabányai Árpád Gimnáziumban szerdán. A programsorozatra ezúttal Kudlik Júlia, televíziós műsorvezető látogat el.

Kudlik Júlia a következő Árpád Szabadegyetem vendége

Fotó: Bach Máté / Forrás: Magyar Nemzet

Kudlik Júlia könyvét az Árpád Gimnáziumban mutatják be

A Delta - melyet nemrégiben újrakezdtek - műsorvezetőjével az Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese, Kántor Péter beszélget, aki kérdésünkre egy előzetes betekintést is engedett a beszélgetés témájába:

Lesz szó az életútjáról

Munkásságáról

Televíziós műsorairól

Olyan neves munkatársakról, mint például Antal Imre

Elárulták azt is, hogy a beszélgetés egyben könyvbemutató is lesz, ugyanis a Magyar Mercurius Kiadó gondozásában idén jelent meg a műsorvezető könyve "A szólás mestersége" címmel, az előadás után lesz lehetőség ennek a könyvnek a megvásárlására, amit az írónő akár dedikál is, ha valaki azt igényli. Az Árpád Szabadegyetem 17 órakor veszi kezdetét.