Nem tudsz belépni a KRÉTÁ-ba? Mutatjuk, miért állt le az egész rendszer

Sok felhasználó tapasztalhatta, hogy nem működik a KRÉTA rendszere. A tanév első heteiben ez különösen kellemetlen, hiszen szülők, diákok és tanárok is napi szinten használják az alkalmazást.

Forrás: eduline.hu

Technikai hiba bénítja a Kréta rendszerét

A rendszer üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a Herman Ottó Intézet infrastruktúrájában keletkezett váratlan hiba miatt ideiglenesen leállították a szolgáltatást. A munka várhatóan 2025. szeptember 9-én, hétfőn 11 óráig tart, addig nem lehet belépni sem az e-naplóba, sem az üzenetküldő, sem az adminisztrációs felületekre.