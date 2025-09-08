2 órája
Nem tudsz belépni a KRÉTÁ-ba? Mutatjuk, miért állt le az egész rendszer
Technikai hiba miatt szünetel az iskolai adminisztrációs rendszer működése. A KRÉTA jelenleg nem elérhető, a belépés és az adatkezelés sem működik.
Sok felhasználó tapasztalhatta, hogy nem működik a KRÉTA rendszere. A tanév első heteiben ez különösen kellemetlen, hiszen szülők, diákok és tanárok is napi szinten használják az alkalmazást.
Technikai hiba bénítja a Kréta rendszerét
A rendszer üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a Herman Ottó Intézet infrastruktúrájában keletkezett váratlan hiba miatt ideiglenesen leállították a szolgáltatást. A munka várhatóan 2025. szeptember 9-én, hétfőn 11 óráig tart, addig nem lehet belépni sem az e-naplóba, sem az üzenetküldő, sem az adminisztrációs felületekre.
Korábban is voltak biztonsági kérdések
Bár most műszaki problémáról van szó, korábban már más jellegű nehézségek is felmerültek a KRÉTA körül. 2022-ben külső behatolási kísérlet érte a rendszert. Belső hozzáférési adatok kerülhettek illetéktelen kezekbe egy célzott adathalász akció nyomán. A támadók így potenciálisan hozzáférhettek érzékeny információkhoz, de a részletekről hivatalos megerősítés azóta sem érkezett.
Országos a leállás
A KRÉTA rendszert minden állami iskola használja, így a leállás országos hatással bír. Emiatt számos tanár és diák nem jutott hozzá az órarendhez, értékelésekhez vagy más oktatási információkhoz. A KRÉTA üzemeltetői köszönik a felhasználók türelmét és megértését.