Hiba

2 órája

Nem tudsz belépni a KRÉTÁ-ba? Mutatjuk, miért állt le az egész rendszer

Herman Ottó Intézet

Technikai hiba miatt szünetel az iskolai adminisztrációs rendszer működése. A KRÉTA jelenleg nem elérhető, a belépés és az adatkezelés sem működik.

Kemma.hu

Sok felhasználó tapasztalhatta, hogy nem működik a KRÉTA rendszere. A tanév első heteiben ez különösen kellemetlen, hiszen szülők, diákok és tanárok is napi szinten használják az alkalmazást.

Kréta
Jelenleg technikai hiba miatt nem lehet belépni a KRÉTA rendszerébe
Forrás: eduline.hu

Technikai hiba bénítja a Kréta rendszerét

A rendszer üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a Herman Ottó Intézet infrastruktúrájában keletkezett váratlan hiba miatt ideiglenesen leállították a szolgáltatást. A munka várhatóan 2025. szeptember 9-én, hétfőn 11 óráig tart, addig nem lehet belépni sem az e-naplóba, sem az üzenetküldő, sem az adminisztrációs felületekre.

Korábban is voltak biztonsági kérdések

Bár most műszaki problémáról van szó, korábban már más jellegű nehézségek is felmerültek a KRÉTA körül. 2022-ben külső behatolási kísérlet érte a rendszert. Belső hozzáférési adatok kerülhettek illetéktelen kezekbe egy célzott adathalász akció nyomán. A támadók így potenciálisan hozzáférhettek érzékeny információkhoz, de a részletekről hivatalos megerősítés azóta sem érkezett.

Országos a leállás

A KRÉTA rendszert minden állami iskola használja, így a leállás országos hatással bír. Emiatt számos tanár és diák nem jutott hozzá az órarendhez, értékelésekhez vagy más oktatási információkhoz. A KRÉTA üzemeltetői köszönik a felhasználók türelmét és megértését.

kréta
A KRÉTA felületén jelenleg csak egy hibaüzenet fogadja a felhasználókat
Forrás: e-kreta.hu

 

