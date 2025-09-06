KRESZ-vizsga után: így támogasd a gyereked az első vezetésnél!

Amikor a gyerek először ül a volán mögé, a szülők szíve gyakran a torkukban dobog. Vajon elég érett már a forgalom kihívásaira? A sikeres KRESZ-vizsga csak az első lépés. Mit lehet tenni, hogy a tanuló magabiztosan és biztonságosan vezessen? Beró Dominik autósoktató gyakorlati tanácsai segítenek felkészíteni a fiatalokat a valódi közlekedésre, és eloszlatni a szülői aggodalmakat.

Sikeres KRESZ-vizsga után, ezek a legstresszesebb pillanatok a forgalmi vizsgáig.

Fotó: Mike_shots / Forrás: Shutterstock

Mi a legnehezebb a vezetés megtanulásában?

Dominik, a tatai Beró System Autósiskola szakoktatója szerint a fiataloknak nem az autó technikai kezelése okozza a legnagyobb problémát, hanem a forgalmi helyzetek felismerése és a veszélyforrások érzékelése. Például a kereszteződésekhez való közelítés, a táblák figyelembevétele vagy a parkoló autók között haladó biciklisek és gyalogosok észlelése hosszú távon kritikus készség.

A szülők otthon leginkább abban tudnak segíteni, ha a gyerekeket tudatosságra és helyzetfelismerésre nevelik, például az iskolába vagy más helyekre vezető úton. Dominik kiemeli:

Ha a szülő megmutatja, hogyan kell a veszélyforrásokra odafigyelni, és hogyan kell előre tervezni a közlekedést, az hosszú távon a legnagyobb segítséget jelenti.

A vezetés három legstresszesebb szakasza

Az oktató tapasztalatai szerint három fő pillanat van, amikor a fiatal vezetők a leginkább izgulnak:

Az első találkozás az oktatóval. Itt még a személyes kapcsolat és a bizalom kialakítása okoz izgalmat. Az első alkalom a forgalomban. Ekkor a tanuló elkezdi megtapasztalni, milyen helyzetekkel találkozhat az utcán. Az első autópályás vezetés. Ez a szituáció a sebesség és a forgalom miatt különösen stresszes lehet.

Dominik hangsúlyozza, hogy az első forgalmi órák célja az ismerkedés a közlekedéssel, nem pedig a hibátlan vezetés. Érdemes olyan utakra vinni a gyereket, ahol kevés a külső inger, és lassan, fokozatosan szokik hozzá a valós helyzetekhez.

Miért más a gyakorlat, mint az elmélet?

A KRESZ-vizsga elméleti része és a számítógépes tesztek sokszor nem fedik le a valós közlekedés összes nehézségét. Például egy kereszteződésben a forgalomban 3 másodperc alatt kell döntést hozni, míg a vizsgán ezt akár 30 másodperc alatt is lehet számolgatni.