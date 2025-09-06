szeptember 6., szombat

Tanácsok az oktatótól

1 órája

KRESZ-vizsga után: így támogasd a gyereked az első vezetésnél!

Az első vezetési óra mindig nagy izgalommal jár, nemcsak a tanulónak, hanem a szülőnek is. De kell-e félteni a gyereket, amikor a KRESZ-vizsga után először ül a volán mögé? Beró Dominik, autósoktató segít eligazodni abban, hogyan lehet felkészíteni a fiatalokat a forgalom kihívásaira, és mit tehet a szülő a biztonságos közlekedésért.

Veszprémi Dániel

Amikor a gyerek először ül a volán mögé, a szülők szíve gyakran a torkukban dobog. Vajon elég érett már a forgalom kihívásaira? A sikeres KRESZ-vizsga csak az első lépés. Mit lehet tenni, hogy a tanuló magabiztosan és biztonságosan vezessen? Beró Dominik autósoktató gyakorlati tanácsai segítenek felkészíteni a fiatalokat a valódi közlekedésre, és eloszlatni a szülői aggodalmakat.

Young,Teenager,Learns,How,To,Drive,The,Car. Féltsem-e a gyereket az első vezetésnél? KRESZ, autó, sofőr.
Sikeres KRESZ-vizsga után, ezek a legstresszesebb pillanatok a forgalmi vizsgáig.
Fotó: Mike_shots / Forrás:  Shutterstock

Mi a legnehezebb a vezetés megtanulásában?

Dominik, a tatai Beró System Autósiskola szakoktatója szerint a fiataloknak nem az autó technikai kezelése okozza a legnagyobb problémát, hanem a forgalmi helyzetek felismerése és a veszélyforrások érzékelése. Például a kereszteződésekhez való közelítés, a táblák figyelembevétele vagy a parkoló autók között haladó biciklisek és gyalogosok észlelése hosszú távon kritikus készség.

A szülők otthon leginkább abban tudnak segíteni, ha a gyerekeket tudatosságra és helyzetfelismerésre nevelik, például az iskolába vagy más helyekre vezető úton. Dominik kiemeli: 

Ha a szülő megmutatja, hogyan kell a veszélyforrásokra odafigyelni, és hogyan kell előre tervezni a közlekedést, az hosszú távon a legnagyobb segítséget jelenti.

A vezetés három legstresszesebb szakasza

Az oktató tapasztalatai szerint három fő pillanat van, amikor a fiatal vezetők a leginkább izgulnak:

  1. Az első találkozás az oktatóval. Itt még a személyes kapcsolat és a bizalom kialakítása okoz izgalmat.
  2. Az első alkalom a forgalomban. Ekkor a tanuló elkezdi megtapasztalni, milyen helyzetekkel találkozhat az utcán.
  3. Az első autópályás vezetés. Ez a szituáció a sebesség és a forgalom miatt különösen stresszes lehet.

Dominik hangsúlyozza, hogy az első forgalmi órák célja az ismerkedés a közlekedéssel, nem pedig a hibátlan vezetés. Érdemes olyan utakra vinni a gyereket, ahol kevés a külső inger, és lassan, fokozatosan szokik hozzá a valós helyzetekhez.

Miért más a gyakorlat, mint az elmélet?

A KRESZ-vizsga elméleti része és a számítógépes tesztek sokszor nem fedik le a valós közlekedés összes nehézségét. Például egy kereszteződésben a forgalomban 3 másodperc alatt kell döntést hozni, míg a vizsgán ezt akár 30 másodperc alatt is lehet számolgatni.

Dominik szerint a gyerekeknek meg kell tanulniuk előrelátóan figyelni a környezetre, például a parkoló autók mögül kilépő gyalogosokra, a kerékpársávokra, és mindig felkészülni arra, hogy mások hibázhatnak.

A jogosítvány megszerzése mérföldkő, de a biztonságos közlekedést csak a tapasztalat alapozza meg.

Hogyan készítse fel a szülő a gyereket?

  • Beszélgessen a forgalmi helyzetekről az utakon, például kereszteződések, parkoló autók és biciklisek figyelése közben.
  • Fejlessze a veszélyérzékelést: mutasson példákat arra, mikor kell lassítani vagy arrébb húzódni a járművel.
  • Lépcsőzetesen vezessen: először kisebb forgalmú utcákon, majd fokozatosan bonyolultabb helyzetekben.
  • Ne nyomást gyakoroljon: az első órák célja a tapasztalatszerzés, nem a tökéletes vezetés.

Dominik szerint a szülői szerep abban rejlik, hogy a gyerek hosszú távon tudatos, figyelmes és előrelátó sofőrré váljon. A cél, hogy a fiatal ne csak a közvetlen előttük haladó autóra koncentráljon, hanem a teljes forgalmi helyzetre, és biztonságos döntéseket hozzon gyorsan, de megfontoltan.

Elöszőr forgalomban a KRESZ-TV-vel:

KRESZ tesztek és kvízek

A friss jogsi önmagában még nem jelent rutint, a magabiztos vezetéshez idő és gyakorlat kell. 

Érdekel a KRESZ világa? Oldalunkon rengeteg cikket, tesztet és kvízt találsz, amelyek segítenek a közlekedési szabályok megértésében és a vezetési tudásod fejlesztésében, legyen szó kezdő sofőrökről vagy a rutinos autósokról. Gyakorolj, teszteld magad, és készülj fel magabiztosan a forgalomra!

 

