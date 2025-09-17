szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

10°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejtörő

1 órája

Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, inkább válaszd a tömegközlekedést!

Címkék#kresz#elsőbbség#kresz teszt#kresz-teszt#jobbkéz szabály#útkereszteződés#autó#közlekedés

Sok autós számára igazi fejtörést okoznak a KRESZ bonyolult helyzetei. A szabályok betartása elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez, különösen, amikor elsőbbségről és egyenrangú útkereszteződésről van szó. Lássuk, ez a KRESZ-teszt gondot okoz-e!

Veszprémi Dániel

Ha villamos is érkezik, sokan pánikba esnek. Mikor szabad átmenni az útkereszteződésen, ilyenkor mi a teendő? A KRESZ itt pontosan meghatározza a sorrendet, de a gyakorlatban sokan bizonytalanok a jobbkéz-szabály és a villamos jelenléte miatt. Ez a KRESZ-teszt próbára tesz, jól ismered a szabályokat?

KRESZ-teszt, kresz, villamos, kocsi, jármű, sofőr, egyenrangú kereszteződés
KRESZ-teszt: Mi e helyes sorrend ebben a kereszteződésben?
Forrás: atigkt.hu

KRESZ-teszt: Villamos az egyenrangú útkereszteződésben

Bár az egyenrangú útkereszteződésen a jobbkéz-szabály általában elsőbbséget ad a jobbról érkező járműnek, a villamos esetében ez nem így működik. A villamosokra külön szabályok vonatkoznak. A KRESZ kimondja: a villamos elsőbbséget élvez minden járművel szemben, kivéve, ha jelzőtábla vagy forgalomirányító másként rendelkezik. Ez sokak számára okoz nehézséget a gyakorlatban, hiszen a villamos nem tud hirtelen megállni, ezért az autósnak kell alkalmazkodnia.

Egyenrangú útkereszteződés: mire figyeljünk?

Az egyenrangú útkereszteződésen minden irányból érkező járműnek ugyanakkora joga van az áthaladásra, ha nincs elsőbbségadásra kötelező tábla vagy jelzés. Ilyenkor a jobbkéz-szabály érvényesül, tehát a járművek a jobbról érkező autóknak adnak elsőbbséget.

A konkrét teszthelyzetben: balról egyenesen halad a villamos, szemből jobbra kanyarodik az „A” jelű gépkocsi, mi pedig az egyenrangú kereszteződésen előre szeretnénk menni. Bár villamos balról érkezik, és elsőbbséget kellene adnia, a villamos elsőbbsége felülírja a jobbkéz-szabályt. Ezért a helyes sorrend:

  1. Villamos 
  2. Mi, azaz a kormánykerékkel jelölt jármű 
  3. „A” jelű autó

Az egyenrangú kereszteződés és a villamos elsőbbsége sok autós számára kihívás lehet. Fontos, hogy a KRESZ szabályait szem előtt tartsuk: a villamos mindig elsőbbséget élvez, még akkor is, ha a jobbkéz-szabály más járművet tenne elsőnek. Ezzel nem csak a szabályoknak teszünk eleget, hanem a biztonságot is növeljük a közlekedésben.

Csiszold tovább tudásod!

Tedd próbára magad ingyenes KRESZ-tesztjeinkkel. Sok különböző témában találhatsz teszteket és kvízeket szerkesztőségünk weboldalán. Legyen szó akár a kanyarodó főút, a jobbkéz-szabály, vagy az egyenrangú útkereszteződésekről, nálunk számtalan feladat közül válogathatsz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu