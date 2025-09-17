Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, inkább válaszd a tömegközlekedést!

Ha villamos is érkezik, sokan pánikba esnek. Mikor szabad átmenni az útkereszteződésen, ilyenkor mi a teendő? A KRESZ itt pontosan meghatározza a sorrendet, de a gyakorlatban sokan bizonytalanok a jobbkéz-szabály és a villamos jelenléte miatt. Ez a KRESZ-teszt próbára tesz, jól ismered a szabályokat?

KRESZ-teszt: Mi e helyes sorrend ebben a kereszteződésben?

Forrás: atigkt.hu

KRESZ-teszt: Villamos az egyenrangú útkereszteződésben

Bár az egyenrangú útkereszteződésen a jobbkéz-szabály általában elsőbbséget ad a jobbról érkező járműnek, a villamos esetében ez nem így működik. A villamosokra külön szabályok vonatkoznak. A KRESZ kimondja: a villamos elsőbbséget élvez minden járművel szemben, kivéve, ha jelzőtábla vagy forgalomirányító másként rendelkezik. Ez sokak számára okoz nehézséget a gyakorlatban, hiszen a villamos nem tud hirtelen megállni, ezért az autósnak kell alkalmazkodnia.

Egyenrangú útkereszteződés: mire figyeljünk?

Az egyenrangú útkereszteződésen minden irányból érkező járműnek ugyanakkora joga van az áthaladásra, ha nincs elsőbbségadásra kötelező tábla vagy jelzés. Ilyenkor a jobbkéz-szabály érvényesül, tehát a járművek a jobbról érkező autóknak adnak elsőbbséget.

A konkrét teszthelyzetben: balról egyenesen halad a villamos, szemből jobbra kanyarodik az „A” jelű gépkocsi, mi pedig az egyenrangú kereszteződésen előre szeretnénk menni. Bár villamos balról érkezik, és elsőbbséget kellene adnia, a villamos elsőbbsége felülírja a jobbkéz-szabályt. Ezért a helyes sorrend:

Villamos Mi, azaz a kormánykerékkel jelölt jármű „A” jelű autó

Az egyenrangú kereszteződés és a villamos elsőbbsége sok autós számára kihívás lehet. Fontos, hogy a KRESZ szabályait szem előtt tartsuk: a villamos mindig elsőbbséget élvez, még akkor is, ha a jobbkéz-szabály más járművet tenne elsőnek. Ezzel nem csak a szabályoknak teszünk eleget, hanem a biztonságot is növeljük a közlekedésben.

