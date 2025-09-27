1 órája
Erre a KRESZ-tesztre ne vágd rá a választ, mert könnyen átverhet.
A közlekedési szabályok néha meglehetősen trükkösek, főleg, ha több jármű egy időben érkezik egy kereszteződéshez. A KRESZ-teszt most azt vizsgálja, ki haladhat át másodikként, amikor különböző irányokból kanyarodó járművek találkoznak. A mentő jelenléte további bonyodalmat okoz, de ne hagyd magad átverni.
A KRESZ-teszt gyakorlati példákkal segíti a sofőrök felkészülését a forgalmi helyzetekre. Egy kereszteződésben érkező három jármű, köztük egy mentő, és a különböző irányba kanyarodó autók rendkívül jól szemléltetik, hogyan kell alkalmazni az elsőbbség szabályait. A KRESZ-teszt most bemutatja, ki haladhat át másodikként.
KRESZ-teszt: mentő a kereszteződésben
Ebben a helyzetben több tényezőt kell figyelemmel kísérnünk:
- Egy autó a kereszteződben kormánykerékkel van ábrázolva, azaz minket jelöl.
- Jobbról érkezik a B jelű jármű, amely balra, nagy ívben kanyarodik, tehát felénk érkezik.
- Szemből érkezik egy mentő, amely szirénát és fényjelzést használva balra, nagy ívben kanyarodik, így nekünk jobbra érkezik.
- Ez egy egyenrangú útkereszteződésben történik, tehát a jobbkéz-szabály, és a kanyarodás szabálya érvényesül
A kérdés: ki haladhat át a kereszteződésen másodikként?
Elsőbbség a KRESZ szerint
Mentő a szirénával
- A KRESZ értelmében, mikor a mentő szirénát és fényjelzést használ, minden más járműnek elsőbbséget kell adnia. Ez azt jelenti, hogy a mentő mindig elsőként haladhat, még akkor is, ha nagy ívben kanyarodik.
Jobbról érkező B jelű jármű
- A klasszikus „jobbkéz-szabály” értelmében, ha nincs jelzőtábla vagy lámpa, a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége. Ebben a helyzetben viszont a mentő érkezik előbb, így a B jelű járműnek a mentőt kell elsőként elengednie.
Mi, alulról érkezve
- Miután a mentő elhaladt, a B jelű jármű következik, mert jobbról érkezik hozzánk képest. Így mi haladhatunk át harmadikként.
A kereszteződésben a KRESZ-teszt szerint a sorrend a következő:
- Mentő a szirénával és fényjelzéssel
- Jobbról érkező B jelű jármű
- Kormánykerékkel jelölt autó
A helyes válasz tehát az, hogy a B-vel jelölt jármű haladhat tovább másodikként. Ez a példa jól mutatja, hogy a megkülönböztető jelzésüket használó járművek elsőbbsége minden szabályt felülír, majd a jobbkéz-szabály lép életbe a többi jármű részére.
Maradj formában!
Tovább fejlesztheted tudásod, és formában maradhatsz további ingyenes KRESZ-tesztjeinkkel, hogy minden forgalmi helyzetben jó döntést hozz.
