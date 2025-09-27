Erre a KRESZ-tesztre ne vágd rá a választ, mert könnyen átverhet.

A közlekedési szabályok néha meglehetősen trükkösek, főleg, ha több jármű egy időben érkezik egy kereszteződéshez. A KRESZ-teszt most azt vizsgálja, ki haladhat át másodikként, amikor különböző irányokból kanyarodó járművek találkoznak. A mentő jelenléte további bonyodalmat okoz, a fő kulcsszó a KRESZ-teszt.

KRESZ-teszt: ki haladhat át másodikként ezen az útkereszteződésen?

Forrás: ikresz.hu

A KRESZ-teszt gyakorlati példákkal segíti a sofőrök felkészülését a forgalmi helyzetekre. Egy kereszteződésben érkező három jármű, köztük egy mentő, és a különböző irányba kanyarodó autók rendkívül jól szemléltetik, hogyan kell alkalmazni az elsőbbség szabályait. A KRESZ-teszt most bemutatja, ki haladhat át másodikként.

KRESZ-teszt: mentő a kereszteződésben

Ebben a helyzetben több tényezőt kell figyelemmel kísérnünk:

Egy autó a kereszteződben kormánykerékkel van ábrázolva, azaz minket jelöl.

Jobbról érkezik a B jelű jármű, amely balra, nagy ívben kanyarodik, tehát felénk érkezik.

Szemből érkezik egy mentő, amely szirénát és fényjelzést használva balra, nagy ívben kanyarodik, így nekünk jobbra érkezik.

Ez egy egyenrangú útkereszteződésben történik, tehát a jobbkéz-szabály, és a kanyarodás szabálya érvényesül

A kérdés: ki haladhat át a kereszteződésen másodikként?

Elsőbbség a KRESZ szerint

Mentő a szirénával

A KRESZ értelmében, mikor a mentő szirénát és fényjelzést használ, minden más járműnek elsőbbséget kell adnia. Ez azt jelenti, hogy a mentő mindig elsőként haladhat, még akkor is, ha nagy ívben kanyarodik.

Jobbról érkező B jelű jármű

A klasszikus „jobbkéz-szabály” értelmében, ha nincs jelzőtábla vagy lámpa, a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége. Ebben a helyzetben viszont a mentő érkezik előbb, így a B jelű járműnek a mentőt kell elsőként elengednie.

Mi, alulról érkezve

Miután a mentő elhaladt, a B jelű jármű következik, mert jobbról érkezik hozzánk képest. Így mi haladhatunk át harmadikként.

A kereszteződésben a KRESZ-teszt szerint a sorrend a következő:

Mentő a szirénával és fényjelzéssel Jobbról érkező B jelű jármű Kormánykerékkel jelölt autó

A helyes válasz tehát az, hogy a B-vel jelölt jármű haladhat tovább másodikként. Ez a példa jól mutatja, hogy a megkülönböztető jelzésüket használó járművek elsőbbsége minden szabályt felülír, majd a jobbkéz-szabály lép életbe a többi jármű részére.