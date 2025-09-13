szeptember 13., szombat

3 órája

Ha ezt a zebrás KRESZ-tesztet benézed, a jogsidat is add vissza

A gyalogátkelőhely az egyik legérzékenyebb pontja a közlekedésnek. Mai feladatunkkal próbára teszünk, a helyes válasz pedig nem az, amire sokan számítanának. Lássuk felkészültél e erre a KRESZ-teszt kérdésre, ami elsőre sokakat megtéveszthet.

Veszprémi Dániel

A gyalogátkelőhely környékén szigorú szabályok vonatkoznak a megállásra és a parkolásra. Sok sofőr mégis bizonytalanok, meddig terjed a tiltás. A friss KRESZ-teszt feladványa jól mutatja, mennyire könnyű félreérteni a helyzetet.

KRESZ-teszt: szabályos közvetlenül a gyalogátkelőhely után parkolni?
Forrás: atigkt.hu

Fontos szabályok

A gyalogátkelőhely, közismert nevén zebra, kiemelt biztonsági övezetnek számít. A KRESZ szerint itt a gyalogosnak elsőbbsége van, ezért a járművezetőknek különösen figyelniük kell. Nem véletlen, hogy a megállás és a parkolás is szigorúan szabályozott a közelében. A zebra előtt például öt méteren belül tilos megállni, hiszen ez eltakarná a gyalogost a többi közlekedő elől. Ha a forgalomban, egy jármű áll a zebra előtt, szigorúan tilos tovább haladni mellette a szomszédos sávban, hiszen valószínűleg gyalogost enged át, amit mi talán nem látunk.

Parkolási szokások és szabályok

A mindennapi közlekedésben sokszor találkozunk szabálytalanul leállított autókkal. Egy rossz helyen hagyott jármű nemcsak bosszantó, hanem komoly balesetveszélyt is hordozhat. A KRESZ részletesen előírja, hol lehet és hol tilos megállni: kereszteződésben, vasúti átjáróban, buszmegállóban, vagy éppen a zebra előtt. De mi a helyzet közvetlenül utána?

A KRESZ-tesztben látható szituáció

A kérdés úgy szólt: szabad-e megállni közvetlenül egy gyalogátkelőhely után? Elsőre sokan rávágnák, hogy nem, hiszen a zebra környéke védett. A tesztfotón jól kivehető, hogy a jármű pont a gyalogátkelőt követően állna meg, közvetlenül a fehér csíkok után. Ez a helyzet valóban trükkös, mert könnyen összezavarhatja a rutintalan vagy éppen bátortalan vezetőket. Ez a KRESZ-teszt az atigkt.hu oldalán, egy teljes feladatsorozatban szerepel.

Miért fontos ez a trükkös kérdés?

Ez a feladvány, amelynek alapját a megállás és várakozás szabályai adják, jól mutatja, hogy a KRESZ-teszteken nem mindig a megszokott gondolkodásmód vezet célra. Érdemes alaposan átolvasni a szabályokat, mert egy apró különbség dönthet arról, szabályosan parkolunk-e, vagy súlyos bírságra számíthatunk.

A KRESZ-teszt helyes megoládsa

A szabály azonban egyértelmű: közvetlenül a gyalogátkelőhely után már meg lehet állni, mert a tiltás csak az átkelőhely előtti öt méterre vonatkozik. A logika egyszerű: a gyalogosok láthatóságát nem zavarja az a jármű, amelyik az átkelő után áll, így nem veszélyezteti a biztonságot.

A KRESZ TV videójában mindent megtudhatsz a megállás szabályairól:

Csiszold tovább tudásod!

Ha ez a feladat nem volt elég, próbáld meg kitölteni KRESZ-kvíz kérdés sorozatunk. A megfelelő KRESZ tudás elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez, és a balesetek megelőzéséhez.

 

