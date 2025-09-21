8 órája
Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, haza már gyalog menj!
Sokaknak gondot okoz, amikor egyenrangú útkereszteződésben kell dönteni a továbbhaladásról. A KRESZ-teszt mostani feladata egy olyan helyzetet mutat be, ahol a jobbkéz-szabály és a kanyarodás szabálya egyaránt szerepet kap.
Az egyenrangú kereszteződések mindig próbára teszik a sofőröket. Ebben a KRESZ-tesztben négy jármű találkozik, és a vezetőknek pontosan kell ismerniük a szabályokat, hogy elkerüljék a bizonytalanságot. A helyzet egyszerűnek tűnik, mégis sokakban kérdéseket vet fel.
Az egyenrangú kereszteződés szabályai
Ha nincs elsőbbséget szabályozó tábla, a jobbkéz-szabály lép életbe. Ez azt jelenti, hogy minden járműnek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról érkezik. Emellett fontos figyelembe venni a kanyarodás szabályát is, különösen akkor, ha több jármű egyszerre szeretne elindulni.
A KRESZ-teszt feladványának helyzete
A kereszteződésben négy jármű várakozik:
- "A" jármű balról érkezik, és egyenesen halad tovább.
- "B" autó szemből közelít, majd balra fordul, vagyis a mi jobbunk felé, nagy ívben.
- "C" közlekedő jobbról érkezik, és jobbra kanyarodik, kis ívben.
- Mi, a kormánykerékkel jelölt jármű, szintén részt veszünk a forgalomban, és egyenesen akarjuk folytatni utunk.
Ez a szituáció első ránézésre egyszerűnek tűnhet, mégis sok sofőr bizonytalankodik.
Miért nehéz a döntés?
A nehézség abból adódik, hogy egyszerre több szabályt is figyelembe kell venni. A jobbkéz-szabály alapján mindenkinek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról jön. Itt viszont mindenkinek van valaki a jobb oldalán. Ilyenkor lép érvénybe a kanyarodás szabálya, ami kimondja, hogy a balra kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adniuk a szemből érkező egyenesen haladóknak és jobbra kanyarodóknak.
A helyes válasz
A helyzetben a "B" jelű jármű halad át utolsóként. Ő balra kanyarodik, nagy ívben, így elsőbbséget kell adnia mind az egyenesen haladó "A" járműnek, mind a jobbra kanyarodó C-nek, valamint nekünk is.
Mit tanulhatunk belőle?
Ez a KRESZ-teszt jól mutatja, hogy az egyenrangú kereszteződésekben nem elég egy szabályt figyelembe venni. A jobbkéz-szabály és a kanyarodás szabálya együtt segítik a biztonságos áthaladást. Aki ezekre mindig figyel, könnyebben hoz helyes döntést hasonló forgalmi helyzetekben.
Ha érdekelnek további hasonló feladványok, olvasd el korábbi KRESZ-tesztjeinket is, ahol még több trükkös forgalmi szituációt mutatunk be. De azt is tesztelheted, jól ismered e a közlekedési táblákat, ebben a kvízben.
Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, inkább válaszd a tömegközlekedést!
Ha ezt a zebrás KRESZ-tesztet benézed, a jogsidat is add vissza
Különleges rendszám bukkant fel a magyar úton, jobb, ha ezt tudod róla