Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, haza már gyalog menj!

Az egyenrangú kereszteződések mindig próbára teszik a sofőröket. Ebben a KRESZ-tesztben négy jármű találkozik, és a vezetőknek pontosan kell ismerniük a szabályokat, hogy elkerüljék a bizonytalanságot. A helyzet egyszerűnek tűnik, mégis sokakban kérdéseket vet fel.

KRESZ-teszt: Ki haladhat utolsókét ebben az egyenrangú útkereszteződésben?

Forrás: ikresz.hu

Az egyenrangú kereszteződés szabályai

Ha nincs elsőbbséget szabályozó tábla, a jobbkéz-szabály lép életbe. Ez azt jelenti, hogy minden járműnek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról érkezik. Emellett fontos figyelembe venni a kanyarodás szabályát is, különösen akkor, ha több jármű egyszerre szeretne elindulni.

A KRESZ-teszt feladványának helyzete

A kereszteződésben négy jármű várakozik:

" A " jármű balról érkezik, és egyenesen halad tovább.

" jármű balról érkezik, és egyenesen halad tovább. " B " autó szemből közelít, majd balra fordul, vagyis a mi jobbunk felé, nagy ívben.

" autó szemből közelít, majd balra fordul, vagyis a mi jobbunk felé, nagy ívben. " C " közlekedő jobbról érkezik, és jobbra kanyarodik, kis ívben.

" közlekedő jobbról érkezik, és jobbra kanyarodik, kis ívben. Mi, a kormánykerékkel jelölt jármű, szintén részt veszünk a forgalomban, és egyenesen akarjuk folytatni utunk.

Ez a szituáció első ránézésre egyszerűnek tűnhet, mégis sok sofőr bizonytalankodik.

Miért nehéz a döntés?

A nehézség abból adódik, hogy egyszerre több szabályt is figyelembe kell venni. A jobbkéz-szabály alapján mindenkinek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról jön. Itt viszont mindenkinek van valaki a jobb oldalán. Ilyenkor lép érvénybe a kanyarodás szabálya, ami kimondja, hogy a balra kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adniuk a szemből érkező egyenesen haladóknak és jobbra kanyarodóknak.

A helyes válasz

A helyzetben a "B" jelű jármű halad át utolsóként. Ő balra kanyarodik, nagy ívben, így elsőbbséget kell adnia mind az egyenesen haladó "A" járműnek, mind a jobbra kanyarodó C-nek, valamint nekünk is.

Mit tanulhatunk belőle?

Ez a KRESZ-teszt jól mutatja, hogy az egyenrangú kereszteződésekben nem elég egy szabályt figyelembe venni. A jobbkéz-szabály és a kanyarodás szabálya együtt segítik a biztonságos áthaladást. Aki ezekre mindig figyel, könnyebben hoz helyes döntést hasonló forgalmi helyzetekben.

Ha érdekelnek további hasonló feladványok, olvasd el korábbi KRESZ-tesztjeinket is, ahol még több trükkös forgalmi szituációt mutatunk be. De azt is tesztelheted, jól ismered e a közlekedési táblákat, ebben a kvízben.