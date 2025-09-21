szeptember 21., vasárnap

Fejtörő

1 órája

Ha ez a KRESZ-teszt kifog rajtad, haza már gyalog menj!

Címkék#feladvány#elsőbbség#kresz-teszt#kanyarodási szabály#jármű#kvíz#útkereszteződés#KRESZ#közlekedés#sofőr

Sokaknak gondot okoz, amikor egyenrangú útkereszteződésben kell dönteni a továbbhaladásról. A KRESZ-teszt mostani feladata egy olyan helyzetet mutat be, ahol a jobbkéz-szabály és a kanyarodás szabálya egyaránt szerepet kap.

Veszprémi Dániel

Az egyenrangú kereszteződések mindig próbára teszik a sofőröket. Ebben a KRESZ-tesztben négy jármű találkozik, és a vezetőknek pontosan kell ismerniük a szabályokat, hogy elkerüljék a bizonytalanságot. A helyzet egyszerűnek tűnik, mégis sokakban kérdéseket vet fel.

New,Tire,Warehouse,Room,In,Stock,There,Are,Plenty,Of Closeup,View,Of,The,Car's,Wheel,On,The,Snowy,Road. Téli gumi. KRESZ. Autó, Kocsi. Tél, ősz, kerék, gumi, kormány, FARKAS KÁROLY négyévszakos gumi, ideiglenes rendszám, rendszámtábla, magyar rendszám, kocsi, autó, sofőr, közlekedés, KRESZ, jármű, út, vezetés, Trükkös KRESZ-teszt: kanyarodó főútvonal, alárendelt út és ‘Elsőbbségadás kötelező’ tábla. Teszteld tudásod a kereszteződésben!
KRESZ-teszt: Ki haladhat utolsókét ebben az egyenrangú útkereszteződésben?
Forrás: ikresz.hu

Az egyenrangú kereszteződés szabályai

Ha nincs elsőbbséget szabályozó tábla, a jobbkéz-szabály lép életbe. Ez azt jelenti, hogy minden járműnek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról érkezik. Emellett fontos figyelembe venni a kanyarodás szabályát is, különösen akkor, ha több jármű egyszerre szeretne elindulni.

A KRESZ-teszt feladványának helyzete

A kereszteződésben négy jármű várakozik:

  • "A" jármű balról érkezik, és egyenesen halad tovább.
  • "B" autó szemből közelít, majd balra fordul, vagyis a mi jobbunk felé, nagy ívben.
  • "C" közlekedő jobbról érkezik, és jobbra kanyarodik, kis ívben.
  • Mi, a kormánykerékkel jelölt jármű, szintén részt veszünk a forgalomban, és egyenesen akarjuk folytatni utunk.

Ez a szituáció első ránézésre egyszerűnek tűnhet, mégis sok sofőr bizonytalankodik.

Miért nehéz a döntés?

A nehézség abból adódik, hogy egyszerre több szabályt is figyelembe kell venni. A jobbkéz-szabály alapján mindenkinek elsőbbséget kell adnia annak, aki jobbról jön. Itt viszont mindenkinek van valaki a jobb oldalán. Ilyenkor lép érvénybe a kanyarodás szabálya, ami kimondja, hogy a balra kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adniuk a szemből érkező egyenesen haladóknak és jobbra kanyarodóknak.

A helyes válasz

A helyzetben a "B" jelű jármű halad át utolsóként. Ő balra kanyarodik, nagy ívben, így elsőbbséget kell adnia mind az egyenesen haladó "A" járműnek, mind a jobbra kanyarodó C-nek, valamint nekünk is.

Mit tanulhatunk belőle?

Ez a KRESZ-teszt jól mutatja, hogy az egyenrangú kereszteződésekben nem elég egy szabályt figyelembe venni. A jobbkéz-szabály és a kanyarodás szabálya együtt segítik a biztonságos áthaladást. Aki ezekre mindig figyel, könnyebben hoz helyes döntést hasonló forgalmi helyzetekben. 

Ha érdekelnek további hasonló feladványok, olvasd el korábbi KRESZ-tesztjeinket is, ahol még több trükkös forgalmi szituációt mutatunk be. De azt is tesztelheted, jól ismered e a közlekedési táblákat, ebben a kvízben.

 

