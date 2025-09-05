Ha ez az egyszerű KRESZ-teszt becsapdáz, többé ne vedd elő a slusszkulcsot

Az egyenrangú kereszteződésben mindig a figyelem és a szabályismeret dönti el, kié az elsőbbség. Itt nincs tábla, ami eligazítana, és lámpa sem mutatja, mikor indulhatsz, a döntés teljesen a sofőrökön múlik. Éppen ezért ez az egyik legjobb terep, ahol kiderül, mennyire vagy otthon a közelekedési szabályokban. Lássuk friss KRESZ-tesztünket!

Mi a helyes sorrend, ebben az egyenrangú útkereszteződésben a KRESZ szabályainak megfelelően?

Forrás: atigkt.hu

Miért bonyolult ez a helyzet?

Amikor több jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe, előfordulhat, hogy a sofőrök tanácstalanul nézik egymást: „Most én mehetek, vagy ő?” A jobbról érkezőnek van elsőbbsége, a szembejövő egyenesen haladna, én pedig balra kanyarodnék - hirtelen olyan, mintha egy logikai feladványban kellene megtalálni a megoldást.

Az egyenrangú útkereszteződésben a sorrendet alapvetően két szabály határozza meg:

Jobbkéz-szabály : mindig a jobbról érkező jármű haladhat tovább elsőként.

: mindig a jobbról érkező jármű haladhat tovább elsőként. És a kanyarodás szabálya

A KRESZ-teszt megoldása:

A helyes sorrend

Először a szemből érkező jármű megy tovább. Másodikként a jobbról érkező haladhat át. Végül te kanyarodhatsz balra.

Ez a szituáció a KRESZ szerint:

Képzeld el a helyzetet: te balra szeretnél kanyarodni, miközben tőled jobbra is érkezik egy autó, és szemből is jön egy jármű. Nincs közlekedési tábla, nincs lámpa, csak a KRESZ szabályai irányítanak.

A szemből érkező, A jelű autó előnyt élvez a B jelűvel szemben a jobbkéz-szabály miatt.

A B jelűnek előnye van velünk szemben, mert tőlünk jobbra van.

És mivel az A jelű egyenesen halad, míg mi kanyarodunk, neki is meg kell adnunk az elsőbbséget (és akkor is így kellene tennünk, ha csak ketten lennénk a kereszteződésben, akár akkor is, ha ez lámpás lenne és mindketten zöldet kapnánk, hiszen az egyenesen áthaladó jármű a kanyarodóval szemben elsőbbséget élvez).

