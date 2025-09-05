1 órája
Ha ez az egyszerű KRESZ-teszt becsapdáz, többé ne vedd elő a slusszkulcsot
Az egyenrangú útkereszteződés sokak rémálma, hiszen itt nincsen sem közlekedési lámpa, sem elsőbbséget szabályozó tábla. Ilyenkor csakis a KRESZ általános szabályaira, valamint a járművezetők figyelmére és türelmére lehet hagyatkozni. Éppen ezért ezekben a helyzetekben a legkisebb bizonytalanság vagy kapkodás is könnyen balesethez vezethet. Te meg tudod oldani ezt a KRESZ-tesztet?
Az egyenrangú kereszteződésben mindig a figyelem és a szabályismeret dönti el, kié az elsőbbség. Itt nincs tábla, ami eligazítana, és lámpa sem mutatja, mikor indulhatsz, a döntés teljesen a sofőrökön múlik. Éppen ezért ez az egyik legjobb terep, ahol kiderül, mennyire vagy otthon a közelekedési szabályokban. Lássuk friss KRESZ-tesztünket!
Miért bonyolult ez a helyzet?
Amikor több jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe, előfordulhat, hogy a sofőrök tanácstalanul nézik egymást: „Most én mehetek, vagy ő?” A jobbról érkezőnek van elsőbbsége, a szembejövő egyenesen haladna, én pedig balra kanyarodnék - hirtelen olyan, mintha egy logikai feladványban kellene megtalálni a megoldást.
Az egyenrangú útkereszteződésben a sorrendet alapvetően két szabály határozza meg:
- Jobbkéz-szabály: mindig a jobbról érkező jármű haladhat tovább elsőként.
- És a kanyarodás szabálya
A KRESZ-teszt megoldása:
A helyes sorrend
- Először a szemből érkező jármű megy tovább.
- Másodikként a jobbról érkező haladhat át.
- Végül te kanyarodhatsz balra.
Ez a szituáció a KRESZ szerint:
Képzeld el a helyzetet: te balra szeretnél kanyarodni, miközben tőled jobbra is érkezik egy autó, és szemből is jön egy jármű. Nincs közlekedési tábla, nincs lámpa, csak a KRESZ szabályai irányítanak.
- A szemből érkező, A jelű autó előnyt élvez a B jelűvel szemben a jobbkéz-szabály miatt.
- A B jelűnek előnye van velünk szemben, mert tőlünk jobbra van.
- És mivel az A jelű egyenesen halad, míg mi kanyarodunk, neki is meg kell adnunk az elsőbbséget (és akkor is így kellene tennünk, ha csak ketten lennénk a kereszteződésben, akár akkor is, ha ez lámpás lenne és mindketten zöldet kapnánk, hiszen az egyenesen áthaladó jármű a kanyarodóval szemben elsőbbséget élvez).
Ilyen és hasonló ingyenes KRESZ-tesztet tudásod csiszolására oldalunkon.
Ki indulhat elsőként? - Trükkös KRESZ-szituáció egy kereszteződésben
Sokan belebuknak ebbe a közlekedési feladványba, neked menne elsőre a helyes sorrend?