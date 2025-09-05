szeptember 5., péntek

Mi a helyes sorrend?

1 órája

Ha ez az egyszerű KRESZ-teszt becsapdáz, többé ne vedd elő a slusszkulcsot

Címkék#kresz#elsőbbség#jobbkéz szabály#sofőr

Az egyenrangú útkereszteződés sokak rémálma, hiszen itt nincsen sem közlekedési lámpa, sem elsőbbséget szabályozó tábla. Ilyenkor csakis a KRESZ általános szabályaira, valamint a járművezetők figyelmére és türelmére lehet hagyatkozni. Éppen ezért ezekben a helyzetekben a legkisebb bizonytalanság vagy kapkodás is könnyen balesethez vezethet. Te meg tudod oldani ezt a KRESZ-tesztet?

Kemma.hu

Az egyenrangú kereszteződésben mindig a figyelem és a szabályismeret dönti el, kié az elsőbbség. Itt nincs tábla, ami eligazítana, és lámpa sem mutatja, mikor indulhatsz, a döntés teljesen a sofőrökön múlik. Éppen ezért ez az egyik legjobb terep, ahol kiderül, mennyire vagy otthon a közelekedési szabályokban. Lássuk friss KRESZ-tesztünket!

Egyenrangú útkereszteződés. Kresz-teszt. Kresz. Helyes sorrend.
Mi a helyes sorrend, ebben az egyenrangú útkereszteződésben a KRESZ szabályainak megfelelően?
Forrás: atigkt.hu

Miért bonyolult ez a helyzet?

Amikor több jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe, előfordulhat, hogy a sofőrök tanácstalanul nézik egymást: „Most én mehetek, vagy ő?” A jobbról érkezőnek van elsőbbsége, a szembejövő egyenesen haladna, én pedig balra kanyarodnék - hirtelen olyan, mintha egy logikai feladványban kellene megtalálni a megoldást.

Az egyenrangú útkereszteződésben a sorrendet alapvetően két szabály határozza meg:

  • Jobbkéz-szabály: mindig a jobbról érkező jármű haladhat tovább elsőként.
  • És a kanyarodás szabálya

A KRESZ-teszt megoldása:

A helyes sorrend

  1. Először a szemből érkező jármű megy tovább.
  2. Másodikként a jobbról érkező haladhat át.
  3. Végül te kanyarodhatsz balra.

Ez a szituáció a KRESZ szerint:

Képzeld el a helyzetet: te balra szeretnél kanyarodni, miközben tőled jobbra is érkezik egy autó, és szemből is jön egy jármű. Nincs közlekedési tábla, nincs lámpa, csak a KRESZ szabályai irányítanak.

  • A szemből érkező, A jelű autó előnyt élvez a B jelűvel szemben a jobbkéz-szabály miatt.
  • A B jelűnek előnye van velünk szemben, mert tőlünk jobbra van.
  • És mivel az A jelű egyenesen halad, míg mi kanyarodunk, neki is meg kell adnunk az elsőbbséget (és akkor is így kellene tennünk, ha csak ketten lennénk a kereszteződésben, akár akkor is, ha ez lámpás lenne és mindketten zöldet kapnánk, hiszen az egyenesen áthaladó jármű a kanyarodóval szemben elsőbbséget élvez).

Ilyen és hasonló ingyenes KRESZ-tesztet tudásod csiszolására oldalunkon.

 

