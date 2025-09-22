szeptember 22., hétfő

Autópálya

4 órája

KRESZ-módosítás: akár 150-nel is repeszthetünk majd az autópályán

Címkék#sebességhatár#Közlekedés#szabály#KRESZ#módosítás#autópálya

Az utóbbi hónapokban egyre többször kerül napirendre az autópályákon engedélyezett sebességhatár emelése.A KRESZ módosítása az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó kérdés, amely a közlekedők mindennapjait is érintheti. Külföldön már elindult a tesztüzem, Magyarországon is várható a közeljövőben.

Bajcsy Tünde

A közlekedés jövője egyre inkább a rugalmasságról szól: nem kőbe vésett szabályokról, hanem alkalmazkodásról az útviszonyokhoz és a forgalomhoz. Ennek egyik látványos jele a sebességhatár emelése, amelyet Csehországban már bevezettek, Magyarországon pedig 2026-tól várható a KRESZ módosítása.

KRESZ módosítás – változás jöhet az autópályás sebességhatárban
KRESZ módosítás – változás jöhet az autópályás sebességhatárban
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Csehországban már megtörtént a KRESZ módosítása

Csehországban idén január végén indult el a próbaüzem, amelynek keretében a D3-as autópálya Tábor és České Budějovice közötti szakaszán 150 km/h-ra emelték a megengedett sebességet. A rendszer sajátossága, hogy nem állandó a magasabb limit, hanem változtatható közlekedési táblák jelzik, mikor mehetnek gyorsabban az autósok.

Az új szabály tehát feltételekhez kötött: a forgalmi helyzet, az időjárás és az út minősége határozza meg, hogy biztonságosan tartható-e a 150 km/h. Ha például eső, köd vagy torlódás nehezíti a közlekedést, visszaáll a 130 km/h-s korlát.

A cseh közlekedési minisztérium szerint a cél nem a száguldozás támogatása, hanem a modern autópályák és gépkocsik adottságainak kihasználása úgy, hogy a biztonság ne sérüljön.

Magyar tervek: 140 lehet a felső határ?

Magyarországon is készül az új KRESZ, amelynek részeként napirendre került a sebességhatár emelése. A jelenlegi elképzelések szerint azonban nálunk nem 150, hanem inkább 140 km/h lenne az a maximum, amelyet bizonyos autópálya-szakaszokon engedélyeznének.

Az új szabályozás várhatóan 2026 szeptemberében lép életbe. A módosítás lényege, hogy rugalmasabban lehessen szabályozni a közlekedést: a gyorsabb közlekedésre alkalmas szakaszokon valóban gyorsabban lehessen haladni, míg más szakaszokon megmaradna a 130 km/h-s limit.

Nem mindenhol lesz gyorshajtásból legális tempó

Fontos hangsúlyozni, hogy a sebességhatár-emelés nem általánosan, az egész autópálya-hálózatra vonatkozna. Csak ott alkalmaznák, ahol a pálya műszaki állapota, a forgalom sűrűsége és a közlekedésbiztonsági szempontok ezt lehetővé teszik.

A szakértők szerint a változtatás nemcsak kényelmi szempontból lenne előnyös, hanem hozzájárulhatna a közlekedés folyamatosságához is. Ugyanakkor a biztonsági kockázatokat sem szabad figyelmen kívül hagyni: a magasabb sebesség rövidebb reakcióidőt és hosszabb fékutat jelent, ami balesetveszélyes helyzetekben döntő lehet.

Mire számíthatnak az autósok?

Egyelőre nincs végleges döntés arról, hogy pontosan mely szakaszokon és milyen feltételek mellett léphet életbe az új szabály. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint Magyarországon a 140 km/h-s limitet vezetik be, amely időjárási és forgalmi tényezők mellett változhat.

Az autósok tehát ne számítsanak arra, hogy hamarosan minden autópályán 150 km/h-val repeszthetnek. Sokkal inkább arról van szó, hogy a közlekedési rendszer korszerűbb, rugalmasabb szabályozást kap, amely igazodik a modern járművekhez és az autópályák állapotához.

 

