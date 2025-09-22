KRESZ-módosítás: akár 150-nel is repeszthetünk majd az autópályán

A közlekedés jövője egyre inkább a rugalmasságról szól: nem kőbe vésett szabályokról, hanem alkalmazkodásról az útviszonyokhoz és a forgalomhoz. Ennek egyik látványos jele a sebességhatár emelése, amelyet Csehországban már bevezettek, Magyarországon pedig 2026-tól várható a KRESZ módosítása.

KRESZ módosítás – változás jöhet az autópályás sebességhatárban

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Csehországban már megtörtént a KRESZ módosítása

Csehországban idén január végén indult el a próbaüzem, amelynek keretében a D3-as autópálya Tábor és České Budějovice közötti szakaszán 150 km/h-ra emelték a megengedett sebességet. A rendszer sajátossága, hogy nem állandó a magasabb limit, hanem változtatható közlekedési táblák jelzik, mikor mehetnek gyorsabban az autósok.

Az új szabály tehát feltételekhez kötött: a forgalmi helyzet, az időjárás és az út minősége határozza meg, hogy biztonságosan tartható-e a 150 km/h. Ha például eső, köd vagy torlódás nehezíti a közlekedést, visszaáll a 130 km/h-s korlát.

A cseh közlekedési minisztérium szerint a cél nem a száguldozás támogatása, hanem a modern autópályák és gépkocsik adottságainak kihasználása úgy, hogy a biztonság ne sérüljön.

Magyar tervek: 140 lehet a felső határ?

Magyarországon is készül az új KRESZ, amelynek részeként napirendre került a sebességhatár emelése. A jelenlegi elképzelések szerint azonban nálunk nem 150, hanem inkább 140 km/h lenne az a maximum, amelyet bizonyos autópálya-szakaszokon engedélyeznének.

Az új szabályozás várhatóan 2026 szeptemberében lép életbe. A módosítás lényege, hogy rugalmasabban lehessen szabályozni a közlekedést: a gyorsabb közlekedésre alkalmas szakaszokon valóban gyorsabban lehessen haladni, míg más szakaszokon megmaradna a 130 km/h-s limit.