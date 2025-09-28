szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Figyelni kell

Dugóban is kötelező betartani: két közlekedési szabály, amit sokan figyelmen kívül hagynak

Címkék#rendőrség#balesetek forgalom#szabály#autósok#figyelem#autópálya#M1-es autópálya#sofőr

Az M1-es autópályán történt balesetek miatt megnövekedett a forgalom a környező városokban. A torlódások azonban nem adnak felmentést a közlekedési szabályok betartása alól – a hatóságok szerint egyre több autós feledkezik meg az alapvető előírásokról.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban, hetekben több súlyos baleset történt az M1-es autópálya forgalmas útjain, amelyek következményeként a környező települések útjain is jelentős torlódások alakultak ki. A helyzet rámutatott arra, hogy a közlekedési szabályok torlódás idején sem kerülnek betartásra a sofőrök által.

Három autó ütközött az M1-esen Biatorbágynál, baleset, Közlekedési szabályok torlódás
Közlekedési szabályok torlódás idején: sokan nem tartják be ezeket a szabályokat
Forrás: katasztrofavedelem.hu

A héten például két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es tatai szakaszán, ráadásul órára pontosan ugyanakkor. Szeptember 23-án kora délután egy kisteherautó szenvedett utoléréses balesetet: egy kamion hátuljába csapódott. Bár a helyszínre mentőhelikopter érkezett, ám a sérültön nem tudtak segíteni, egy ember a helyszínen életét vesztette.

A második eset majdnem pont 24 órával később történt, szintén utoléréses baleset, és szintén kamionba csapódott egy jármű. Ehhez az esethez is mentőhelikoptert riasztottak, ám már itt is csak egy ember halálának tényét tudták megállapítani.

Az M1-es autópályán történt balesetek miatt megnövekedett forgalom tapasztalható a környező városokban, ami újabb szabálytalanságokat hozott felszínre. A hatóságok szerint sok járművezető a dugókban sem tartja be az alapvető közlekedési szabályokat.

Közlekedési szabályok torlódás idején, avagy gyakori a szabályszegés az utakon

Ahogyan arra a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán felhívta a figyelmet, ilyenkor a leggyakoribb hiba, hogy a járművezetők zöld jelzésnél is behajtanak az útkereszteződésbe, holott a torlódás miatt már előre látható, hogy nem tudják azt elhagyni. Ezzel nemcsak szabályt sértenek, hanem akadályozzák a keresztirányú forgalmat is. A szakemberek hangsúlyozzák: a közlekedési szabályok torlódás idején is érvényesek, a türelmetlenség pedig csak tovább rontja a helyzetet.

Szintén gondot okoz, hogy egyes sofőrök figyelmen kívül hagyják a gyalogos elsőbbségét. A sor megindulásakor többen a piros jelzés ellenére is elindulnak, miközben a gyalogosoknak éppen zöld lámpa engedné az átkelést. Ez a magatartás különösen veszélyes a forgalmas, párhuzamos közlekedésű szakaszokon.

A hatóságok arra figyelmeztetnek: a torlódás nem mentség a szabályszegésre. Egy kis előrelátással és türelemmel elkerülhetők a balesetek és a felesleges konfliktusok az utakon.

