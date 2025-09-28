Dugóban is kötelező betartani: két közlekedési szabály, amit sokan figyelmen kívül hagynak

Az M1-es autópályán történt balesetek miatt megnövekedett forgalom tapasztalható a környező városokban, ami újabb szabálytalanságokat hozott felszínre. A hatóságok szerint sok járművezető a dugókban sem tartja be az alapvető közlekedési szabályokat.

Közlekedési szabályok torlódás idején, avagy gyakori a szabályszegés az utakon

Ahogyan arra a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán felhívta a figyelmet, ilyenkor a leggyakoribb hiba, hogy a járművezetők zöld jelzésnél is behajtanak az útkereszteződésbe, holott a torlódás miatt már előre látható, hogy nem tudják azt elhagyni. Ezzel nemcsak szabályt sértenek, hanem akadályozzák a keresztirányú forgalmat is. A szakemberek hangsúlyozzák: a közlekedési szabályok torlódás idején is érvényesek, a türelmetlenség pedig csak tovább rontja a helyzetet.

Szintén gondot okoz, hogy egyes sofőrök figyelmen kívül hagyják a gyalogos elsőbbségét. A sor megindulásakor többen a piros jelzés ellenére is elindulnak, miközben a gyalogosoknak éppen zöld lámpa engedné az átkelést. Ez a magatartás különösen veszélyes a forgalmas, párhuzamos közlekedésű szakaszokon.