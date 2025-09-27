szeptember 27., szombat

Balesetmegelőzés

1 órája

Sofőrök tízezreit állítottak meg figyelemfelhívásként a Közlekedésbiztonsági napok alatt

Címkék#rendőrség#Közlekedésbiztonsági napok#balesetmegelőzés#sofőr

Több mint huszonkilencezer járművezetőt ellenőriztek a rendőrök az idei akcióban. A Közlekedésbiztonsági napok során tapasztalt második leggyakoribb szabályszegés a biztonsági öv bekötésének elmulasztása volt, de sokan buktak le mobilhasználat miatt is.

Veszprémi Dániel

A biztonságos közúti forgalom mindannyiunk felelőssége, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. A Közlekedésbiztonsági napok célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos vezetés fontosságára: a biztonsági öv használatára, a megfelelő követési távolság betartására és arra, hogy semmi ne vonja el a sofőr figyelmét az útról.

Közlekedésbiztonsági napok, rendőrség, közlekedés, jármű, KRESZ, autó, Policeman,Holding,Device,For,Checking,Alcohol,Intoxication,While,Standing,Near
Közlekedésbiztonsági napokkal hívta fel a figyelmet a Rendőrség.
Fotó: RossHelen / Forrás:  Shutterstock

Mit jelentenek a Közlekedésbiztonsági napok?

A Közlekedésbiztonsági napok célja, hogy felhívja a figyelmet a baleset-megelőzés fontosságára és a felelős közlekedésre. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, azaz ROADPOL szervezésében zajló akció idén szeptember 16–22. között zajlott, a magyar rendőrök is kiemelten vettek részt benne.

Az egész Európára kiterjedő akció során a rendőrök fokozottan ellenőrzik a sofőröket és kiszűrik azokat a szabálysértésket, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. A kezdeményezés egyik fő üzenete, hogy a figyelmes vezetés, a biztonsági öv használata és a mobiltelefon mellőzése életet menthet.

Számokban az ellenőrzés

A magyar rendőrök az egyhetes akció alatt 29 310 járművezetőt ellenőriztek. 1 682 sofőrt mobiltelefon kézben tartása miatt büntettek, további 14-et navigációs eszköz, 2-t egyéb kommunikációs készülék használata miatt. Emellett 71 esetben más figyelemelvonó tevékenységet szankcionáltak. A legtöbb szabályszegés a biztonsági öv hiányához kapcsolódott, ez ügyben 8 158 alkalommal intézkedtek a hatóságok.

Miért fontos a közlekedésbiztonság?

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a közlekedési szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke. A figyelmet elvonó eszközök mellőzése, az öv használata és a sebességkorlátozás betartása alapvető feltétele annak, hogy csökkenjen a balesetek száma. Ahogy a közleményben fogalmaztak: a cél, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

Sajnálatos módon sokan figyelmen kívül hagyják a biztonsági előírásokat és ebből adódóan balesetet idéznek elő. A közlekedési balesetekben gyakran azok is áldozatokká válhatnak, akik a KRESZ szabályait betartva közlekednek, csak épp rosszkor vannak rossz helyen. Ezért is kulcsfontosságú körültekintőnek és előrelátónak lenni.

A ROADPOL angol nyelvű videója bemutatja, hogyan mentesz meg te is számos életet, csupán figyelmeddel:

Ne rutinból vezess!

A Kemma ingyenes KRESZ-tesztjei segíthetnek, hogy minden eshetőségre fel tudj készülni. Ha figyelmesen közlekedsz, elkerülheted a katasztrófát, biztonságban haza érhetsz te és közlekedőtársaid is.

 

