Bűncselekmény

1 órája

Behúzta a kéziféket az ittas férfi, le is csukhatják azért, ami ezután jött

Címkék#Tatabányai Járásbíróság#kézifék#gépkocsi#vádirat#baleset

Autót és kukát is tört az egyaránt ittas nő és férfi. A közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt felelnek.

Kemma.hu

Csütörtökön előkészítő ülést tartott a Tatabányai Járásbíróság egy közlekedés biztonsága elleni bűntett ügyében. A vádirat szerint egy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkező nő 2023. augusztus 7-én Tatabányán enyhén ittas állapotban vezette a mellette utasként helyet foglaló férfi személygépkocsiját, miközben a közepesen ittas férfi aludt.

Közlekedés biztonsága: ittas nő és férfi okozott balesetet, a Tatabányai Járásbíróság tárgyalja az ügyet
A közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt felel a balesetet okozó nő és férfi
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Közlekedés biztonsága elleni bűntettet követtek el

A férfi időközben felébredt, és a gépkocsi kézifékét hirtelen behúzta. A jármű ekkor az úttól jobb oldalra fekvő füves területre került, ott egy kukának, majd az úton keresztbe fordulva a másik oldalon parkoló vétlen személygépkocsinak ütközött. A férfi a kézifék indokolatlan behúzásával a sofőr testi épségét veszélyeztette. A balesetben személyi sérülés nem történt, mindkét járműben és a hulladéktárolóban is kár keletkezett.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a visszaeső férfit elzárásra, a büntetlen nőt közérdekű munka büntetésre és közúti járművezetéstől eltiltásra ítélje.

 

 

