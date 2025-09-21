A közétkeztetés több, mint étel: egészséges szokások az óvodában

A közétkeztetésről sokszor még mindig az a kép él a szülőkben, hogy kötelező rossz: egyszerű, sokszor egyhangú fogások, amelyeket a gyerekek nem mindig fogadnak szívesen. Az MDOSZ (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) azonban rendre hangsúlyozza, hogy a bölcsődei és óvodai menzai étkeztetés jóval többről szól: biztos alapot teremt a gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak kialakításához. A tatai Bartók Béla Óvoda vezetője is megerősítette, hogy náluk a közétkeztetés valóban az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére.

A közétkeztetés szerepe: az MDOSZ ajánlása arról, hogyan egészítheted ki az étkezéseket otthon

Forrás: MDOSZ/Facebook

A közétkeztetés szerepe

Az óvodai étrend összeállítását szigorú táplálkozás-egészségügyi szabályok határozzák meg, így a gyerekek biztosan megkapják a szükséges tápanyagokat és energiát.

Óvodai értelmezésben előírás szerint a napi tápanyagszükséglet 65%-át kell biztosítani a napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) itt az intézményben.

- mondta az óvoda vezetője.

Az MDOSZ iránymutatása szerint a menzán biztosított alapokat a szülők tudják otthon kiegészíteni: reggelivel, vacsorával, illetve friss zöldségekkel, gyümölcsökkel.

Mit szeretnek és mit kevésbé?

A tatai óvodában is megfigyelhető, hogy bizonyos ételek könnyebben utat találnak a gyerekek szívéhez.

Óvodás korban szénhidrát alapon működnek a gyerekek, ebből kifolyólag mindent szívesen fogyasztanak, ami édes, tészta, pépes, puha. Ebben a korcsoportban a fogváltás is meghatározó

– mesélte az igazgatónő.

Mint hozzátette, rendkívül sokat számít az otthonról hozott minta. Azok a családok, ahol rendszeresen fogyasztanak zöldségeket és gyümölcsöket nyers formában, ott a gyerekek könnyebben fogadják az óvodai ételeket is.

Új ízek, új textúrák

Az óvodában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekek minél többféle alapanyaggal, textúrával és ízzel találkozzanak. A pedagógiai szemlélet szerint egy ételt könnyebben megszeretnek a kicsik, ha rendszeresen kínálják számukra, illetve ha ugyanaz az alapanyag többféle formában is megjelenik az étrendben.

Ez a szemlélet egybevág az MDOSZ irányelveivel, miszerint a gyermekek ízlésformálásának alapja a változatosság és a többszöri találkozás ugyanazzal az étellel.