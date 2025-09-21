1 órája
A közétkeztetés több, mint étel: egészséges szokások az óvodában
Az egészséges táplálkozás alapjai már óvodás korban elkezdődnek. A közétkeztetés szerepe túlmutat az étkezéseken: változatos ízekkel, jó gyakorlatokkal és nyugodt étkezési környezettel formálja a gyerekek ízlését és szokásait.
A közétkeztetésről sokszor még mindig az a kép él a szülőkben, hogy kötelező rossz: egyszerű, sokszor egyhangú fogások, amelyeket a gyerekek nem mindig fogadnak szívesen. Az MDOSZ (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) azonban rendre hangsúlyozza, hogy a bölcsődei és óvodai menzai étkeztetés jóval többről szól: biztos alapot teremt a gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak kialakításához. A tatai Bartók Béla Óvoda vezetője is megerősítette, hogy náluk a közétkeztetés valóban az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére.
A közétkeztetés szerepe
Az óvodai étrend összeállítását szigorú táplálkozás-egészségügyi szabályok határozzák meg, így a gyerekek biztosan megkapják a szükséges tápanyagokat és energiát.
Óvodai értelmezésben előírás szerint a napi tápanyagszükséglet 65%-át kell biztosítani a napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) itt az intézményben.
- mondta az óvoda vezetője.
Az MDOSZ iránymutatása szerint a menzán biztosított alapokat a szülők tudják otthon kiegészíteni: reggelivel, vacsorával, illetve friss zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Mit szeretnek és mit kevésbé?
A tatai óvodában is megfigyelhető, hogy bizonyos ételek könnyebben utat találnak a gyerekek szívéhez.
Óvodás korban szénhidrát alapon működnek a gyerekek, ebből kifolyólag mindent szívesen fogyasztanak, ami édes, tészta, pépes, puha. Ebben a korcsoportban a fogváltás is meghatározó
– mesélte az igazgatónő.
Mint hozzátette, rendkívül sokat számít az otthonról hozott minta. Azok a családok, ahol rendszeresen fogyasztanak zöldségeket és gyümölcsöket nyers formában, ott a gyerekek könnyebben fogadják az óvodai ételeket is.
Új ízek, új textúrák
Az óvodában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekek minél többféle alapanyaggal, textúrával és ízzel találkozzanak. A pedagógiai szemlélet szerint egy ételt könnyebben megszeretnek a kicsik, ha rendszeresen kínálják számukra, illetve ha ugyanaz az alapanyag többféle formában is megjelenik az étrendben.
Ez a szemlélet egybevág az MDOSZ irányelveivel, miszerint a gyermekek ízlésformálásának alapja a változatosság és a többszöri találkozás ugyanazzal az étellel.
Ami ritkábban kerül az étlapra
Az óvoda tapasztalatai szerint vannak ételek, amelyeket kevésbé kedvelnek a gyerekek.
Azokat az ételeket, amiket kevésbé kedvelnek a gyermekek, ritkábban tesszük az étlapra. Mindig megvizsgáljuk az alapanyagot és más ételbe tesszük bele. Például kevésbé népszerű a rakott zöldbab, így az nagyon ritkán fordul elő. Viszont találkoznak ezzel az alapanyaggal a levesekben, főzelékben, raguban. A rakott ételeket gyakrabban készítjük karfiollal, brokkolival, répával.
Apró változtatások, nagy különbség
Sokszor egészen apróságokon múlik, hogy a gyerekek elfogadnak-e egy új ételt. Az igazgatónő egy frappáns példát is megosztott:
Régebben kenyérre kenve kínáltuk nekik a körözött krémet, szinte meg sem kóstolták. Amióta zöldséges abonett szelettel, kis tálkából mártogathatják, azóta örömmel fogyasztják. Sokszor ilyen apróságon múlik, hogyan fogadnak új ízeket, ételeket.
Az MDOSZ szakmai ajánlásai is azt hangsúlyozzák: a játékos, élményszerű megközelítés – színes tálalás, más formák, közös kóstolás – kulcsfontosságú az egészséges szokások kialakításában.
Közös felelősség
Az óvodai közétkeztetés tehát nem csupán arról szól, hogy a gyerekek ne maradjanak éhesek, hanem arról is, hogy megtanulják élvezni a változatos, egészséges ételeket.
Az óvodában külön figyelnek arra, hogy az étkezés önmagában is élmény legyen. A pedagógiai szemlélet szerint nincs szükség játékos figyelemelterelésre vagy külön mesékre az asztalnál, hiszen maga a közös étkezés is örömforrás lehet. A nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben a gyerekek könnyebben alakítanak ki olyan szokásokat, amelyek később is meghatározzák étkezési kultúrájukat.
Tudatos változatosság
A változatosság nemcsak ajánlás, hanem jogszabályban is előírt elvárás. Az óvodai élelmezésvezető folyamatosan vezeti, milyen ételek kerültek az étlapra, és külön figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek rendszeresen találkozzanak változatos fogásokkal. Így nemcsak a kedvenceikhez, hanem a ritkábban kínált, új alapanyagokhoz is fokozatosan hozzászokhatnak.
Továbbá az igazgatónő kiemelte, hogy az óvodák legnagyobb értéke a főzőkonyha lehetne:
Csak a helyben előállított ételek esetében van lehetőség reggelire rántottát, langallót, házi készítésű gyümölcsös krémtúrót, joghurtot, zöldségkrémet adni. A frissen, saját magunk által készített péksütemények is más minőséget képviselnek. Ezen túl az ételek ízesítése is könnyebb, ha nem kell 150 adagnál több ételt elkészíteni.
Az óvodában kiemelt figyelmet kapnak a házilag készített krémek és ételek, amelyek egészséges alternatívát nyújtanak a bolti feldolgozott termékekkel szemben. Így például a szalámik helyett:
- saját készítésű citromos zöldborsókrém,
- húskrém csirkemellből vagy
- padlizsánkrém kerül az asztalra.
A tatai Bartók Béla Óvoda példája is mutatja: a közétkeztetés nem csupán napi háromszori étkezést jelent, hanem az egészséges életmódra nevelés egyik legfontosabb eszköze. Az óvoda és a család közös felelőssége, hogy ezek az alapok tartósan beépüljenek a mindennapokba.