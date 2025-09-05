Most éri meg bevásárolni a piacon: eljött az igazi szuperétel, a kovászos uborka ideje

Továbbra is hatalmas a kínálat a tatabányai piacon. Bár beköszöntött az ősz, a napsütötte időnek hála még mindig rengeteg érdeklődő akad a tatabányaiak által csak "öregpiacként" emlegetett Kond vezér úti piacon. Mutatjuk milyenek a piaci árak most: tök, zöld paradicsom, zöld barack, fehér húsú őszibarack, tök, illetve az évszak sztárgyümölcse: a szőlő. No meg a koviubi, hiszen a kovászos uborka és annak a leve is aranyat ér.

Minden összeállt ahhoz, hogy kovászos uborka készüljön

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mire jó a kovászos uborka?

A kovászos uborka igazi népi csodaszer, hiszen a fermentálás során is megőrzi a B-, és C-vitamintartalmát, az antoixidánsokat, amelyeket segítenek a sejtek egészségét megőrizni és lassítani az öregedési folyamatokat. És bár az időjárás most még nem az azt az arcát mutatja, de bizony hamarosan a C-vitaminutánpótlára is szükségünk lesz, ahogy jönnek a hűvősebb idők. A C-vitamin pedig, mint tudjuk, az immunrendszer védelmezője.

Mire jó a kovászos uborka még? Például segíti az emésztést, hiszen jótékony baktériumok szaporodnak el benne készítés közben, így a bélflóra egészségét támogatjuk, ha rendszeresen fogyasztunk belőle. Ráadásul segíti a méregtelnítést is. Ha diétázunk, akkor se kell lemondani róla: a kovászos uborka kalóriatartalma ugyanis alacsony.

A levét se hagyjuk meg!

A kovászos uborka leve se maradjon ki a jóból. Bár gyakran a lefolyóban végzi, ez az igazi pocsékolás, mert tele van nátriummal, káliummal, magnéziummal és tejsavbaktériumokkal, így kiválóan pótolja az izzadáskor elvesztett ásványi anyagokat. Edzés, kertészkedés, strandolás után vagy akár egy erősebb buli után másnaposan is megköszöni a szervezetünk, ha iszunk belőle. Remek frissítő is, de pácolni is lehet vele húsokat.

Milyen meleg kell a kovászos uborkának?

Jó hírünk van, mert ez a nyárias idő kifejezetten kedvez a kovászolásnak. Ahhoz, hogy 3-4 nap alatt elkészüljön a roppanós koviubi, minimum 25 fok kell. Viszont ahogy a Mindmegette is felhívta rá a figyelmet: nem kell tűző napra tenni, így nem muszáj például az ablakban pihennie, nyugodtan lehet a lakásban is a befőttesüvegbe zárt egészség. Csak figyeljünk rá, nehogy túlérjen, mert akkor oda a roppanós élvezet, d emég a finom íz is.