3 órája
Most éri meg bevásárolni a piacon: eljött az igazi szuperétel, a kovászos uborka ideje
Körbejártuk a nyüzsgő Kond vezér úti piacot, és a bőséges kínálat mellett néhány igazi különlegességet is találtunk. Leteszteltük a hétvégi piaci árakat, és mutatjuk, melyik finomságért mennyit kell fizetni. Körképünk főhőse most az igazi szuperétel, a kovászos uborka. Ha eddig nem készítetted el a télire valót belőle, most minden adott hozzá.
Továbbra is hatalmas a kínálat a tatabányai piacon. Bár beköszöntött az ősz, a napsütötte időnek hála még mindig rengeteg érdeklődő akad a tatabányaiak által csak "öregpiacként" emlegetett Kond vezér úti piacon. Mutatjuk milyenek a piaci árak most: tök, zöld paradicsom, zöld barack, fehér húsú őszibarack, tök, illetve az évszak sztárgyümölcse: a szőlő. No meg a koviubi, hiszen a kovászos uborka és annak a leve is aranyat ér.
Mire jó a kovászos uborka?
A kovászos uborka igazi népi csodaszer, hiszen a fermentálás során is megőrzi a B-, és C-vitamintartalmát, az antoixidánsokat, amelyeket segítenek a sejtek egészségét megőrizni és lassítani az öregedési folyamatokat. És bár az időjárás most még nem az azt az arcát mutatja, de bizony hamarosan a C-vitaminutánpótlára is szükségünk lesz, ahogy jönnek a hűvősebb idők. A C-vitamin pedig, mint tudjuk, az immunrendszer védelmezője.
Mire jó a kovászos uborka még? Például segíti az emésztést, hiszen jótékony baktériumok szaporodnak el benne készítés közben, így a bélflóra egészségét támogatjuk, ha rendszeresen fogyasztunk belőle. Ráadásul segíti a méregtelnítést is. Ha diétázunk, akkor se kell lemondani róla: a kovászos uborka kalóriatartalma ugyanis alacsony.
A levét se hagyjuk meg!
A kovászos uborka leve se maradjon ki a jóból. Bár gyakran a lefolyóban végzi, ez az igazi pocsékolás, mert tele van nátriummal, káliummal, magnéziummal és tejsavbaktériumokkal, így kiválóan pótolja az izzadáskor elvesztett ásványi anyagokat. Edzés, kertészkedés, strandolás után vagy akár egy erősebb buli után másnaposan is megköszöni a szervezetünk, ha iszunk belőle. Remek frissítő is, de pácolni is lehet vele húsokat.
Milyen meleg kell a kovászos uborkának?
Jó hírünk van, mert ez a nyárias idő kifejezetten kedvez a kovászolásnak. Ahhoz, hogy 3-4 nap alatt elkészüljön a roppanós koviubi, minimum 25 fok kell. Viszont ahogy a Mindmegette is felhívta rá a figyelmet: nem kell tűző napra tenni, így nem muszáj például az ablakban pihennie, nyugodtan lehet a lakásban is a befőttesüvegbe zárt egészség. Csak figyeljünk rá, nehogy túlérjen, mert akkor oda a roppanós élvezet, d emég a finom íz is.
Piaci árak Tatabányán, ahol a kínálat szinte végtelen
A tatabányai öregpiac felhozatalát vettük szemügyre ma: Faluvégi János, és Orosz Dezső standjainál néztünk körbe, akik bizony még mindig hatalmas kínálattal büszkélkedhetnek. A kereskedők elmondták, hogy bár a sütőtök még odébb van, de szerintük már nagyon várják a vásárlók, ezzel ellentétben a tök - aminek kilója Orosz Dezsőnél 580 forint - nem örvend túlságosan nagy népszerűségnek. Orosz Dénesnél kapható zöld szilva és zöld paradicsom - ezekből csak pár darab van, amit a kertjében megtermel, és eladásra kínál. Mutatjuk, mi mennyibe kerül a vásárlók által mindig látogatott Kond vezér úti piacon.
- A szilva ára: 880 Ft/kg.
- A koviubuinak való ára: 698 Ft/kg.
- Az idared alma ára: 889 Ft/kg.
- Az őszibarack ára: 1980 Ft/kg.
- A fehér húsú őszibarack ára: 1950 Ft/kg.
- A zöld paradicsom ára: 600 Ft/kg.
- A zöld barack kilója pedig 1.500 Forint - érdemes rá lecsapni, mert nincs belőle túl sok!
- A szőlő ára: 1980 Ft/kg.
- A fejes káposzta ára: 590 Ft/kg.
A vásárlók között akadt olyan, aki kifejezetten csak paradicsomért jött a piacra, de Orosz Dezső standjánál egyéb különlegesség is található, mint például a két sárgájú fehér tojás, melynek darabja 90 Forint.
GALÉRIA: A tatabányai piacon megnéztük a paradicsomot (Fotók: H.B)Fotók: Hagymási Bence
