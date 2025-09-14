Elfeledett sírok és csend: a Körtvélyesi erdei temető titkai

A Vértes szívében, Szárliget közelében fekszik egy különleges, történelmi jelentőségű hely, a Körtvélyesi erdei temető. Egykor a közeli falvak Körtvélyespuszta, Csákányos, Szenttamás és Kapberekpuszta lakói nyugodtak itt. Ezek a közösségek magyar és német ajkú emberekből álltak, akik az 1800-as évek elején kezdték használni a temetőt. A feljegyzések szerint 1815-től a felsőgallai plébános gondozta a területet.

Körtvélyesi erdei temető, a Vértes egyik legmeghatóbb emlékhelye

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

A sírok között egyszerű fejfák, földre dőlt kövek és néhány díszesebb síremlék mesél a múlt lakóiról. A hely nemcsak a falusi családok emléke, hanem a történelem nagyobb erőinek is: a temető szélén hét magyar katona sírja található, akik 1945-ben estek el a második világháború harcai során.

A temető arca ma

A Körtvélyesi erdei temető ma már nem működő temető. Körülbelül 15 síremlék látható még, de ezek közül sok megsérült vagy földre dőlt, néhány pedig teljesen elhanyagolt állapotban van. Az erdő lassan visszaveszi, ami az övé: a növényzet betör a sírok közé, mohák és indák futnak végig a köveken, és a természet halk, de folyamatos munkával írja át az emberi nyomokat.

Mindez különös hangulatot teremt: a csend, a susogó lombok és a mozdulatlan sírok együttese egyszerre szomorú és felemelő élményt ad a látogatónak.

Hogyan lehet eljutni?

A temető szabadon látogatható, nincs belépődíj és nyitvatartás. Szárligetről indulva a Vértes turista útjain keresztül érhető el, a legkényelmesebb a kék jelzés követése. Az Országos Kéktúra vonaláról is letérhetünk ide, így akár hosszabb túra részeként is bejárható. A Birkacsárda mellett is érdemes megállni, innen több turistaútvonal vezet a környék nevezetességeihez, köztük a Mária-szakadékhoz és a Körtvélyesi kápolnához.

Túrázóknak és emlékezőknek: a Körtvélyesi erdei temető

A Körtvélyesi erdei temető nemcsak történelmi hely, hanem különleges túracélpont is. Az ide látogatók egyszerre kapnak ízelítőt a Vértes természeti szépségéből és a múlt szomorkás üzenetéből. Különösen ősszel és tavasszal érdemes felkeresni, amikor a természet színei és a csend még erőteljesebbé teszik az élményt.