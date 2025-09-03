Korda György lebuktatta a mulatós királyt: így jelentette be a gólyahírt

A hétvégén Vas vármegyében rendezték meg a Hömbölde Fesztivált, ahol a mulatós zene legismertebb alakja, Lagzi Lajcsi lépett színpadra. A zenész trombitával, jókedvvel és vidám dallamokkal töltötte meg a jáki közönség estjét, barátja, Korda György pedig egy megható történetben kapott szerepet, amelyet Lajcsi a színpadon idézett fel – írja a vaol.hu

Korda György színpadi bejelentése különleges emlékké vált Lagzi Lajcsi számára.

Forrás: VN/Gáspár Eszter

Korda György és Lagzi Lajcsi felejthetetlen pillanata

A fesztiválon Lagzi Lajcsi arról mesélt, hogy Vas vármegye különleges helyet foglal el az életében. Amikor megszületett kislánya, ő épp a vasi közönséget szórakoztatta. Ekkor barátja, Korda György a színpadon elárulta, hogy Lajcsi apuka lett. A hír hallatán a közönség virágesővel ünnepelt, a zenekar pedig a „Virágeső” című dallal tette emlékezetessé a pillanatot.

A rajongók örömére szóba került a legendás Dáridó is, és kiderült, hogy hamarosan újra találkozhatnak Lagzi Lajcsival Szombathelyen.

