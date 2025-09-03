szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi bejelentés

1 órája

Korda György lebuktatta a mulatós királyt: így jelentette be a gólyahírt

Címkék#közönség#Lagzi Lajcsi#Korda György#Hömbölde Fesztivált#történet#emlék

Lagzi Lajcsi egy régi történettel idézte fel, mikor barátja a színpadon elárulta, hogy apuka lesz. A jáki Hömbölde Fesztiválon mindenki meghatódott Korda György szavain.

Balogh Rebeka

A hétvégén Vas vármegyében rendezték meg a Hömbölde Fesztivált, ahol a mulatós zene legismertebb alakja, Lagzi Lajcsi lépett színpadra. A zenész trombitával, jókedvvel és vidám dallamokkal töltötte meg a jáki közönség estjét, barátja, Korda György pedig egy megható történetben kapott szerepet, amelyet Lajcsi a színpadon idézett fel – írja a vaol.hu

Korda György színpadi bejelentése különleges emlékké vált Lagzi Lajcsi számára. Forrás: VN/Gáspár Eszter
Korda György színpadi bejelentése különleges emlékké vált Lagzi Lajcsi számára.
Forrás: VN/Gáspár Eszter

Korda György és Lagzi Lajcsi felejthetetlen pillanata

A fesztiválon Lagzi Lajcsi arról mesélt, hogy Vas vármegye különleges helyet foglal el az életében. Amikor megszületett kislánya, ő épp a vasi közönséget szórakoztatta. Ekkor barátja, Korda György a színpadon elárulta, hogy Lajcsi apuka lett. A hír hallatán a közönség virágesővel ünnepelt, a zenekar pedig a „Virágeső” című dallal tette emlékezetessé a pillanatot.

A rajongók örömére szóba került a legendás Dáridó is, és kiderült, hogy hamarosan újra találkozhatnak Lagzi Lajcsival Szombathelyen.

További részletek és a beszélgetés teljes tartalma a vaol.hu oldalán találhatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu