Korda György lebuktatta a mulatós királyt: így jelentette be a gólyahírt
Lagzi Lajcsi egy régi történettel idézte fel, mikor barátja a színpadon elárulta, hogy apuka lesz. A jáki Hömbölde Fesztiválon mindenki meghatódott Korda György szavain.
A hétvégén Vas vármegyében rendezték meg a Hömbölde Fesztivált, ahol a mulatós zene legismertebb alakja, Lagzi Lajcsi lépett színpadra. A zenész trombitával, jókedvvel és vidám dallamokkal töltötte meg a jáki közönség estjét, barátja, Korda György pedig egy megható történetben kapott szerepet, amelyet Lajcsi a színpadon idézett fel – írja a vaol.hu
Korda György és Lagzi Lajcsi felejthetetlen pillanata
A fesztiválon Lagzi Lajcsi arról mesélt, hogy Vas vármegye különleges helyet foglal el az életében. Amikor megszületett kislánya, ő épp a vasi közönséget szórakoztatta. Ekkor barátja, Korda György a színpadon elárulta, hogy Lajcsi apuka lett. A hír hallatán a közönség virágesővel ünnepelt, a zenekar pedig a „Virágeső” című dallal tette emlékezetessé a pillanatot.
A rajongók örömére szóba került a legendás Dáridó is, és kiderült, hogy hamarosan újra találkozhatnak Lagzi Lajcsival Szombathelyen.
