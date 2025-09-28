Köpölyözés és kineziológiai tapasz: a sportolók titkos fegyvere sérülések esetén

Egy rossz mozdulat, túlterhelés vagy egy szerencsétlen esés is elég ahhoz, hogy bekövetkezzen a sérülés. Bokaficam, izomhúzódás vagy makacs vállfájdalom esetén a felépülés gyakran hosszú és nagy türelmet igénylő folyamat. Sokan kiegészítő módszerekhez fordulnak, például köpölyözéshez, kineziológiai tapaszhoz vagy lökéshullám-terápiához. A portálunknak nyilatkozó szakértő hangsúlyozta: ezek a módszerek csak akkor hatékonyak, ha szakember végzi őket, hiszen a helytelen kezelés többet árt, mint használ.

A pályán szerzett sérüléseknél a köpölyözés is hatékony kiegészítő terápia lehet

Forrás: vecteezy.com

Köpölyözés és társai, a sportrehabilitáció eszközei

Aki látott már sportközvetítést, biztosan találkozott a színes csíkokkal a sztársportolók vállán vagy térdén. Ezek a kineziológiai tapaszok, amelyek segíthetnek stabilizálni az ízületeket, csökkenteni a fájdalmat vagy lazítani az izmokat. Keresztszalag-sérülésnél például önmagukban nem jelentenek megoldást, de átmenetileg segíthetnek csökkenteni az instabilitás érzését, amíg a sportoló szakorvosi ellátásra vár. A színeknek sokan külön jelentőséget tulajdonítanak:

a rózsaszín serkentő hatású

a kék inkább lazító

a bézs semleges

a fekete a sportolók kedvence, de hatásában a bézssel egyenértékű

A többi árnyalat inkább a divatot szolgálja. Szakértő forrásunk kihangsúlyozta, hogy a hatás sosem a színtől függ, hanem attól, hogy szakszerűen és célzottan alkalmazzák a tapaszt.

Ősi módszer új köntösben – a köpölyözés ereje

A köpölyözés nyomai sokakat meglepnek, valójában azonban fontos szerepe lehet a sportolók felépülésében. Vákuumhatásával megemeli a bőrt és a mélyebb kötőszöveti rétegeket, ezzel fokozza a vérkeringést és oldja a letapadásokat. Izomsérülés esetén segíthet lazítani a feszes szöveteket, míg Achilles-ín sérülésnél a környező izmok fellazításával csökkentheti a feszülést és a fájdalmat. Szakértőnk elárult egy érdekes módszert, a csúszóköpöly technikát.

–Ez esetben a kezelést mozgással kombinálják, különösen hatékony a fascia mobilitásának javításában, így támogatja a gyorsabb regenerációt – nyilatkozott a tatabányai szakember.