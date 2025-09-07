szeptember 7., vasárnap

Gyász

53 perce

Tragikus hírt közölt a Budaörsi Latinovits Színház Koós Boglárkáról

Vasárnap késő délelőtt tragikus hír rázta meg a színházi világot. Koós Boglárka színésznő elhunyt. Pályatársa talált rá a színésznő lakásában , miután nem jelent meg egy próbán.

Kemma.hu

Tragikus hír rázta meg a színházi világot vasárnap késő délelőtt. Koós Boglárka színésznő csütörtökön, önkezüleg akart véget vetni életének lakásában. A Budaörsi Latinovits Színház fiatal művésznőjére pályatársa, Hartai Petra talált rá lakásában, aki súlyos traumát élt át az eset kapcsán. - írja az origo.hu.

Koós Boglárka, meghalt
Koós Boglárka színésznő elhunyt.
Forrás: Budaörsi Latinovits Színház / Facebook

Koós Boglárka színésznő életéért az utolsó pillanatig küzdöttek

A színésznőre pályatársa, Hartai Petra talált rá lakásában. Az öngyilkossági kísérlet után Koós Boglárkát válságos állapotban kórházba szállították. Hartai Petra az eset kapcsán súlyos traumát élt át. Vasárnap délelőtt a Budaörsi Latinovits Színház közösségi oldalán írta meg a színésznő halálhírét.

 

