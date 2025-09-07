2 órája
Tragikus hírt közölt a Budaörsi Latinovits Színház Koós Boglárkáról
Vasárnap késő délelőtt tragikus hír rázta meg a színházi világot. Koós Boglárka színésznő elhunyt. Pályatársa talált rá a színésznő lakásában , miután nem jelent meg egy próbán.
Tragikus hír rázta meg a színházi világot vasárnap késő délelőtt. Koós Boglárka színésznő csütörtökön, önkezüleg akart véget vetni életének lakásában. A Budaörsi Latinovits Színház fiatal művésznőjére pályatársa, Hartai Petra talált rá lakásában, aki súlyos traumát élt át az eset kapcsán. - írja az origo.hu.
Koós Boglárka színésznő életéért az utolsó pillanatig küzdöttek
A színésznőre pályatársa, Hartai Petra talált rá lakásában. Az öngyilkossági kísérlet után Koós Boglárkát válságos állapotban kórházba szállították. Hartai Petra az eset kapcsán súlyos traumát élt át. Vasárnap délelőtt a Budaörsi Latinovits Színház közösségi oldalán írta meg a színésznő halálhírét.