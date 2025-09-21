Könyvről is szól a születésnap

Táton elkészült a sokévtizedes emlékeket közreadó, 40 éve szól a fúvószene Táton című, kétszázhuszonégy oldalas, ingyenes kiadvány a születésnap alkalmából. Összeállítója a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület egyik alapítója, a muzsikusok csapatában korábban nagyon sokszor fellépő zenész, a kisváros díszpolgára, Rózsahegyi Károly volt. A könyvet rövidesen bemutatják a kultúrházban. Az eseményen a zenekar tagjai rövid ízelítőt adnak az októberi, jubileumi koncert műsorából.