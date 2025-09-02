szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Lélek

13 perce

Engedj utat a könnyeknek!

Címkék#Lélektükör#szív#lélek

Cuki kisállat, érzelmekre ható reklám, egy hangos szó és máris potyognak: van, aki könnyen sír. Áldás ez, mondhatnánk, mert hiszen mi történik azokkal, akik nem képesek sírni? Akik olyan régen szenvednek, vagy olyan mély sebeket hordoznak, hogy a könnyek nem találnak utat maguknak?

Érdekes, hogy a könnyek színe milyen mély üzenetet hordoz. A könny tiszta, mint a forrás vize - milyen is lehetne, hiszen a lelkünk legmélyéről fakad. 

könnyek
Az el nem sírt könnyek nehézzé teszik a szívünket.
Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

A színterápiában tiszta a neve: nem színtelen, nem fehér, nem átlátszó, hanem tiszta. A tiszta mélységét pedig az adja, hogy ha a fény felé fordítjuk, akár egy prizma, a szivárvány összes színét mutatja. Egy, ami magában hordozza az összeset. Ezért is tekintjük a legerőteljesebb színnek a tisztát.

A magyar nyelv is azt mondja: tiszta szívből kívánom..tiszta szándék vezérli és lehetne folytatni a sort. Sír tiszta szívéből.

Ha azonban a fájdalom olyan erős, akkora sokkot okoz, egész érzelmi életünk megbénul. Csak gyűlik, gyűlik a sok el nem sírt könny, ki nem beszélt sérelem, míg végül más érzelmünk sem marad, mint a szenvedés és félelem. Minél tovább maradunk ebben a helyzetben, annál nehezebben lépünk ki belőle.

Könnyek útja: tisztulás

A lélek mélyéről jövő, vagy ott elakadó sírásról beszélek. Nem a fent említett hétköznapi témák miatt elnevesedő szemekről. Arról, amikor a trauma olyan nagy, hogy úgy érezzük, nem tudunk megbirkózni vele. Leküldjük a tudatalattiba, elássuk és igyekszünk nem gondolni rá.

De a lelkünk vergődik, tisztulni akar. Szabadulni a fájdalomtól.

Utat kell hát engednünk a könnyeinknek: hadd mossák el a régi bántásokat, elakadásokat, nyissanak meg új csatornákat, amiken keresztül megújulhatunk.

Te mikor sírtál utoljára tiszta szívedből? 

 

