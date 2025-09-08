szeptember 8., hétfő

Összefoglaló

52 perce

Koncertet mondtak le, sokkoló tragédia történt, gyászol a tatai iskola

Címkék#Korda György#kresz#Turul#rettenet

Megint eltelt egy hét, és mi most is összegyűjtöttük nektek az elmúlt hét nap legfontosabb, legizgalmasabb híreit a vármegyéből. Íme, a legolvasottabb témák.

Kemma.hu

 

Korda György majdnem koncert nélkül maradt: betett nekik a rettenet

Bevásárlóudvar nyílik Komáromban: nagy rohamra készülhetünk

 

KRESZ-teszt: ezen a feladványon a legtöbb sofőr elbukik!

Dráma: egész Tatabánya berágott, kislánnyal történt szörnyűség

Tragédia Tatán: tízezrek szíve sajdult bele a pokoli gyászba

Esterházy-kastély: Ez a kastély sorsa! Tata választ kapott

Tatai patak sokkolt mindenkit, durva, amit benne találtak

Gyászba borult a tatabányai iskola, elhunyt a szeretett testnevelő

Turul felújítás: megtörtént a mintavétel

Parkolás: lázonganak a lakosok a közgyűlés határozatán

 

