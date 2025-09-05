Hola Bahía! Mexikói tematikus hétvége Komáromban

szeptember 5., péntek

Szeptember közepén a Bahía Terrace&Bar egy különleges utazásra hívja vendégeit. Ez a rendhagyó komáromi program három napon át ízekkel, ritmusokkal és élményekkel idézi meg Latin-Amerika világát.

Bajcsy Tünde

Szeptember közepén egy valódi latin fiesta költözik Komáromba: a BAHÍA Terrace&Bar szeptember 12-14-én három napon át Mexikó hangulatát varázsolja elénk. A tematikus hétvége igazi gasztronómiai és kulturális kalandozás, amely minden érzékszervünket rabul ejti – az ízek, illatok, dallamok és színek együtt teremtik meg a felejthetetlen élményt. Újabb komáromi program, ami felpezsdíti a hétvégét.

Hola Bahía! – Mexikói tematikus hétvége szeptember közepén a BAHÍA Terrace&Barban, ahol ez a különleges komáromi program forró hangulatot és latin ízeket ígér
Forrás: bahiaterrace.com

Újabb különleges komáromi program vár ránk

A vendégeket autentikus mexikói fogások várják, amelyek között mindenki megtalálhatja a saját kedvencét. Az étlapról nem hiányzik a selymes kukorica krémleves, a friss tacók csirkével vagy garnélával, a gazdag burrito és a ropogós chimichanga. Az erőteljesebb ízek kedvelőinek igazi csemege lesz a fajitas marhahússal vagy csirkével, valamint a különleges chili burger, amely 200 grammos marhahúspogácsával, chipotle majonézzel és jalapenóval készül. A klasszikus mexikói konyha rajongói pedig nem hagyhatják ki a pinto babbal készített chilili con carne-t sem. Az édességek kedvelőinek az este akkor teljes, ha megkóstolják a churrost vagy a plátanos mexicanát.

A kulináris élményt tovább fokozzák a csak erre a hétvégére készülő különleges koktélok, amelyek mezcal- és tequila-alapúak, fűszeresek, gyümölcsösek és igazán karakteresek – mintha csak egy mexikói bár teraszán kortyolgatnánk őket.

Az élményt a mexikói dallamok, színes dekorációk és a latin hangulat teszik teljessé, így a vendégek néhány órára elfelejthetik a hétköznapokat, és elmerülhetnek Mexikó vibráló világában. A BAHÍA Terrace&Bar ezzel a tematikus hétvégével nem csupán ételt és italt kínál, hanem egy igazi kulturális utazást is, amelyben mindenki megtalálja a számára legizgalmasabb élményt – legyen szó gasztronómiáról, zenéről vagy hangulatról.

 

