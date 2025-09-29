19 perce
Szörnyű gyilkosság rázta meg Komáromot, megdöbbentő dolgok derültek ki a táppénzről
Ez a hét sem múlt el drámai balesetek, nagy forgalmi dugók és megrázó történések nélkül. A komáromi gyilkosság ügye az egész vármegyét felrázta.
Ismét eltelt egy hét, és ismét elhoztuk a legérdekesebb, legolvasottabb cikkeket. Például sokkoló gyilkosság történt Komáromban a napokban. Szeptember 25-én késő délután rémisztő esemény történt Komáromban. Egy lakásban gyilkosság nyomaira bukkantak, ami megrázta a helyi közösséget. A komáromi gyilkosságról minden, amit tudni lehet, alább tudtok elolvasni.
Nem csak a komáromi gyilkosság érdekelte az olvasókat az elmúlt héten
Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos
Sokan csak sejtik, mennyi ideig maradhatnak keresőképtelenek munka mellett. A táppénz szabályai azonban szigorúak, és a rendszer folyamatosan figyeli a jogosultságot. Egy háziorvos most elmondja, mire érdemes odafigyelni.
Gólyák szállták meg a tatabányai szeméttelepet
Tatabányán nem mindennapi látványban lehet része annak, aki a helyi szeméttelep környékére látogat. A gólyák jelenlétét most szakemberek figyelik meg, hogy kiderüljön, miért választották ezt a szokatlan élőhelyet.
Súlyos sérültje is van az esztergomi balesetnek
Újabb részletek kerültek napvilágra a hétfő délelőtti ütközés kapcsán, amely bénította a 117-es főút forgalmát. A baleset egyik érintettje súlyos sérüléseket szenvedett.
Vörös riasztás a tatabányai kórháztól: végzetes, ha ezt teszi a beteg gyerekkel!
Minden szülő rémálma, amikor a gyerek éjszaka betegedik le, belázasodik vagy ugatóan köhög. A tatabányai kórház az őszi gyerekbetegségek kezeléséről adott tanácsot, illetve hogy mikor kell azonnal orvoshoz fordulni.
Komáromból tűnt el a 13 éves fiú
Eltűnt egy 13 éves kisfiú, és azóta senki sem tudja, merre lehet. Az eltűnt gyerek felkutatásában a komáromi rendőrség az egész lakosság segítségét kéri. Minden információ életmentő lehet!
Tömegével sétálnak az M1-es tragédia miatt a sztrádán - helyszíni fotók
25 éve húzták ki a dugót a legendás tatabányai strandon
2000 szeptemberében zárt be a mindenki által imádott Oázis, és ezzel egy korszak ért véget. A tatabányai strand története azonban nemcsak a város múltja, hanem sokunk személyes emlékeinek része is.
Kiderült, kik hunytak az el M1-esen - megrázó helyszíni fotók a tragédiáról
Szinte órára pontosan ugyanakkor történt két tragédia az M1-es tatai szakaszán. Kiderült, kik vesztették életüket az M1-es autópályán.
Két tatabányai fiatal tűnt el egy nap különbséggel
Egy 16 éves fiú és egy 15 éves lány nyomtalanul eltűnt egy nap különbséggel, mindketten tatabányai születésűek. Az ügy középpontjában az eltűnt fiatalok állnak, akiket a dunaújvárosi rendőrség kutat.
