Város a Duna partján: innen ered Komárom nevének története

Komárom nevének eredete több elméletet is szült az évszázadok során, ám a szakemberek szerint nincs egyetlen biztos magyarázat. Egyesek a mocsaras Duna-vidék szúnyograjaihoz kötik, mások inkább a népi nyelvi játékokat emelik ki, míg akadnak, akik a település katonai múltjában látják a kulcsot.

Észak-Komárom város főtere és városháza. Bár a település a magyar történelemben kulcsszerepet játszott, Komárom nevének eredete a mai napig vitatott

Fotó: visitdanube.eu / Forrás: 24 Óra

Komárom nevének eredete - elméletek

Az egyik legelterjedtebb magyarázat szerint a név a szláv komár (szúnyog) szóból származhat, ami a Duna-menti mocsaras vidék sajátosságára, a szúnyograjokra utal – írja Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára. Innen eredhet az a naiv etimológiai felvetés is, hogy Komárom neve valójában „szúnyogszúrásból” származik.

A település legkorábbi írásos említése a 11. századból való, amikor latin formában Camarum néven tűnik fel. A Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) szerint ezek a latin alakok is a szláv gyökerekre vezethetők vissza.

Egy másik elmélet

Mások inkább a népi szóvicceket emlegetik, például azt, hogy „Komárom – ahol a komák laknak”. Ez persze inkább nyelvi játék, mint valós eredetmagyarázat, de a folklórban sokáig élt.

Érdekesség, hogy a város területén már a római korban is jelentős erődítmény a Brigetio állt. A római limes kutatója, Visy Zsolt szerint a Duna stratégiai pontja miatt alakult ki itt katonai központ, így a név eredetét néhány történész összekapcsolja a település katonai múltjával is.

Komárom város kulcsszerepe a történelemben

Komárom története nemcsak nevének eredete miatt érdekes, hanem a történelemben betöltött szerepe miatt is. A Duna partján fekvő erődváros a középkortól kezdve kulcsfontosságú katonai és kereskedelmi központ volt. A 16–17. században a török elleni végvárrendszer egyik legjelentősebb erősségeként tartották számon, és a Habsburg Birodalom egyik legfontosabb védelmi bástyája lett. Később a város a kereskedelem és a hajózás révén is megerősödött, így Komárom kulcsszerepe a magyar történelemben vitathatatlan.

Összességében tehát biztos választ ma sem tudunk adni arra, hogy Komárom nevét pontosan honnan kapta – de épp ez adja a téma érdekességét: a szúnyogos vidék, a népi poénkodás és a város történelmi szerepe egyaránt belejátszhat a helynév alakulásába.